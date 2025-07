Nederlands bedrijf koopt oude privéjet van Max Verstappen

Het oude vliegtuig van Max Verstappen heeft een nieuwe eigenaar gevonden. De Nederlandse Red Bull-coureur schafte begin dit jaar een nieuwe privéjet aan, waarna onduidelijk was wat er met het oude exemplaar ging gebeuren. Deze is nu verkocht aan een Nederlands bedrijf gespecialiseerd in privéjets.

Verstappen zorgde afgelopen winter voor verbazing toen hij miljoenen spendeerde aan een nieuwe privéjet. Hij schafte een Falcon 8X van vliegtuigbouwer Dassault aan, en gaf deze de registratienaam PH-UTL. Die laatste letters staan voor Unleash the Lion, de lijfspreuk van Verstappen. Het leverde hem veel media-aandacht op, en zijn oude vliegtuig verdween uit beeld.

In de verkoop

Verstappen was namelijk jarenlang de eigenaar van een Falcon 900 EX EASy met het callsign PH-DTF. Dit vliegtuig verdween een tijdje van de radar, maar verscheen in maart op de website van Dassault waar hij te koop werd aangeboden. Het was niet duidelijk hoeveel het vliegtuig moest kosten, maar vergelijkbare exemplaren werden aangeboden voor een prijs van zo'n 15 miljoen dollar.

Aangezien het ging om een vliegtuig dat jarenlang eigendom was van viervoudig wereldkampioen Verstappen, was het de verwachting dat het veel ging opbrengen. Of dat echt het geval is geweest, is niet bekend. Wat wel bekend is, is dat het vliegtuig een nieuwe eigenaar heeft gevonden.

Nederlandse bedrijf

Het doorgaans betrouwbare X-account VerstappenJet meldt dat de PH-DTF niet langer te koop wordt aangeboden op de site van Dassault. Het vliegtuig heeft een nieuwe eigenaar gevonden, en het gaat om het Nederlandse bedrijf Exxaero. Hier kunnen klanten een privéjet charteren en er mee over de wereld vliegen. In theorie kan iedereen nu dus een vlucht maken met Verstappens oude vliegtuig.

Veel luxe

De verwijzingen naar Verstappen zijn van de buitenkant van het vliegtuig gehaald. Voorheen was hier Verstappens logo te zien, en vormden de kleuren een soort verwijzing naar de kleuren op Verstappens helm. Deze zijn nu echter verdwenen, en het vliegtuig is donkerblauw met een aantal oranje-rode details.

Wie bij Exxaero gaat vliegen met een vliegtuig uit de categorie van de PH-DTF, kan rekenen op een grote hoeveelheid luxe. Klanten kunnen genieten van warme maaltijden aan boord, er is een stewardess aanwezig en volgens het bedrijf zijn er zelfs slaapfaciliteiten aanwezig aan boord.