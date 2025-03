Max Verstappen zorgde begin dit jaar voor headlines. De Nederlandse viervoudig wereldkampioen schafte namelijk een peperdure nieuwe privéjet aan. Het was de vraag wat er zou gebeuren met zijn oude vliegtuig, en nu blijkt dat deze te koop staat.

Verstappen zorgde tijdens de wintermaanden voor veel nieuwskoppen. De Nederlander trok de portemonnee en hij kocht een Falcon 8X van vliegtuigbouwer Dassault. Het nieuwe vliegtuig is groter dan zijn oude exemplaar, en hij kan er ook verder mee vliegen. Het was niet bekend hoeveel Verstappen voor zijn nieuwe vliegtuig had betaald, maar het gaat waarschijnlijk om tientallen miljoenen euro's. Voor Verstappen is dat echter een zakcentje.

75 miljoen dollar

Voor Verstappen maakte het reusachtige bedrag weinig uit. Volgens het toonaangevende Amerikaanse Forbes was hij in 2024 namelijk de best betaalde coureur van de Formule 1-grid. Het zakenblad rekende uit dat Verstappen in 2024 75 miljoen dollar had binnengehaald. Zestig miljoen dollar zou afkomstig zijn uit zijn salaris, en vijftien miljoen uit sponsordeals.

Oude vliegtuig

De eerste vluchten van Verstappens nieuwe vliegtuig gingen direct de wereld over. Toen het vliegtuig voor het eerst in Nederland werd gespot, stonden er direct veel mensen klaar om de Falcon op de gevoelige plaat vast te leggen. De vraag die bleef liggen, was wat er met het oude vliegtuig was gebeurd. Deze Falcon 900EX werd nergens meer gesignaleerd, maar het lijkt erop dat Verstappen dit vliegtuig nu in de verkoop heeft gezet.

Bod uitbrengen

Op de website van Dassault Falcon staat nu namelijk een advertentie voor een Falcon F900 EX. Het vliegtuig is blauw met rode accenten, en heeft het callsign PH-DTF. Het gaat hier dan ook om het oude vliegtuig van Verstappen, waardoor er weer een puzzelstukje op zijn plaats is gevallen. Hoeveel het nieuwe vliegtuig moet gaan kosten, staat niet in de advertentie, maar het gaat waarschijnlijk niet om een klein bedrag. Geïnteresseerde partijen kunnen een bod doen.

Geen simulator vliegtuig

Vergelijkbare vliegtuigen staan in de verkoop voor minimaal 15 miljoen dollar. De advertentie geeft eveneens een inkijkje in het oude vliegtuig van Verstappen. Op de foto's is te zien dat de Falcon van alle gemakken is voorzien. Zo zijn er onder meer luxueuze stoelen, banken en een soort keukentje te zien. Op de foto's is geen racesimulator te zien, eerder gingen hier wel geruchten over rond.

Drukke start van het seizoen

Verstappen heeft zijn nieuwe vliegtuig inmiddels al uitgebreid in gebruik genomen. Afgelopen weekend werd het nieuwe Formule 1-seizoen afgetrapt in Melbourne, en aankomend weekend staat de tweede race van het seizoen op het programma in China. Verstappen is goed aan het seizoen begonnen met een tweede plaats op het kletsnatte circuit van Albert Park in Melbourne. Aankomend weekend wordt er een sprintrace verreden, en dat biedt Verstappen kansen om veel WK-punten te gaan pakken.