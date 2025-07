Waarom Norris achterloopt op Piastri in de titelstrijd

Lando Norris en Oscar Piastri zijn de grote favorieten voor de wereldtitel. De twee McLaren-coureurs domineerden in de eerste seizoenshelft, en iedereen rekent op een zenuwslopende kampioensstrijd. De verschillen tussen de twee coureurs zijn zeer klein, zo blijkt uit de statistieken.

Slechts vier coureurs wisten in de eerste helft van het seizoen een race te winnen. Max Verstappen mocht juichen in Japan en Imola, en George Russell kwam als winnaar over de streep in Canada. In alle andere races ging de zege naar één van de coureurs van McLaren. Beide papaja-coureurs hebben het kampioenschap aangevoerd, en ze ontlopen elkaar niet veel.

Piastri net iets sterker

Norris begon het seizoen met een zege in Australië, maar daarna zakten zijn prestaties in. Piastri pakte daarna de handschoen op, en won meerdere races op rij. Halverwege het seizoen heeft Piastri vijf races op zijn naam geschreven, terwijl Norris op vier zeges staat. Dit lijkt het verschil te maken, want Piastri voert het kampioenschap aan met 234 punten, terwijl Norris tweede staat met 226 punten.

Ook op het gebied van de pole positions is Piastri Norris net een stapje voor. De Australiër startte dit seizoen vier keer een race op pole, terwijl Norris slechts driemaal mocht beginnen op de hoogste startpositie.

Het voordeel van Norris

Dat betekent echter niet dat Norris op elk front achterloopt op Piastri. Als het aankomt op de snelste rondes, is hij zijn teamgenoot net een stapje voor. Norris wist in de eerste helft van het seizoen vijf keer de snelste ronde te rijden, terwijl Piastri bleef steken op vier snelste rondes. Helaas voor Norris worden er dit jaar geen punten meer uitgedeeld voor de snelste rondes.

Norris en Piastri stonden allebei tien keer op het podium in de eerste seizoenshelft, wat laat zien hoe consistent ze hebben gepresteerd. De verschillen zijn dus klein, maar vooralsnog steekt Piastri net iets boven zijn Britse teamgenoot uit.