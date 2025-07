'Max Verstappen neemt in komende weken besluit over toekomst'

De toekomst van Max Verstappen is een hot item in de Formule 1-wereld. In de afgelopen dagen gonsde het van de geruchten over zijn toekomst, maar het lijkt er niet op dat er al een knoop is doorgehakt. Het is de verwachting dat dit in de komende weken gaat gebeuren.

Verstappen staat nog tot en met 2028 onder contract bij het team van Red Bull Racing. Of hij het contract ook gaat uitdienen, is nog onduidelijk. De prestaties van Red Bull vallen flink tegen, en hij wordt nadrukkelijk in verband gebracht met een overstap naar Mercedes. In de afgelopen dagen werden de verhalen alleen maar luider, maar er ging ook veel onzin rond.

Stroom aan verhalen

Verstappens boot 'Unleash the Lion' werd gespot voor de kust van Sardinië. Toevallig lag ook de boot van Mercedes-teambaas Toto Wolff voor de kust van het Italiaanse eiland, en dat zorgde voor een vrachtlading aan verhalen. Mensen vroegen zich af of er gesprekken werden gevoerd op de boot, en er gingen veel onzinverhalen rond. Er werden neppe foto's gedeeld, en die gingen het internet over.

Situatie is hetzelfde

Volgens De Telegraaf is er echter niets veranderd in de situatie rondom Verstappen. De krant stelt dat Verstappen al een tijdje twijfelt over zijn toekomst bij Red Bull, maar dat er nog geen beslissing is genomen. De Telegraaf stelt dat mogelijke gesprekken met Wolff niet meteen betekenen dat er een transfer op komst is.

Wanneer volgt er duidelijkheid?

Het lijkt erop dat er in de komende weken duidelijkheid zal komen over de toekomst van Verstappen. De Telegraaf stelt dat er rond de komende races in België en Hongarije een knoop zal worden doorgehakt. Tot die tijd zullen er veel verhalen blijven rondgaan over de toekomst van Verstappen. De rust zal dus niet snel gaan terugkeren, dat gebeurt pas als Verstappen meer duidelijkheid geeft.