McLaren vernedert concurrentie in opvallende lijst

De Formule 1 voerde begin dit jaar een regelwijziging door op het gebied van de puntentelling. Sinds dit jaar valt er geen extra puntje meer te verdienen voor de snelste ronde, maar dat betekent niet dat de toppers hier niet langer hun best voor doen. De McLarens zijn ook hier oppermachtig.

Tot en met vorig jaar konden coureurs een extra puntje verdienen als ze de snelste raceronde noteerden. Dit gold echter alleen als ze in de top tien over de finish kwamen. Het moest zorgen voor meer spanning, en het was de stille hoop dat deze bonuspuntjes een rol gingen spelen in de strijd om de wereldtitel. Dit was echter niet het geval, en de regel werd in de prullenbak gegooid.

Topteams blijven heersen

Het huidige Formule 1-seizoen is nu op de helft, en wie een blik op de cijfers werpt, ziet dat de topteams nog steeds bovenaan het lijstje van meeste snelste rondjes staan. Het maken van een extra pitstop voor een snelste ronde behoort tot het verleden, maar nog steeds trappen de topteams en de grote coureurs het gaspedaal flink in.

Norris en Piastri klasse apart

Lando Norris is tot nu toe de coureur die de meeste snelste rondes heeft gereden in de eerste helft van het seizoen. De Brit noteerde vijf keer de snelste ronde, en daarmee doet hij het net iets beter dan zijn McLaren-teamgenoot Oscar Piastri. De Australiër voert het wereldkampioenschap aan, maar noteerde slechts vier keer de snelste ronde.

Naast McLaren-coureurs Norris en Piastri hebben slechts drie andere coureurs de snelste ronde gereden in de eerste helft van het seizoen. Het gaat om Mercedes-coureurs Andrea Kimi Antonelli en George Russell en om regerend wereldkampioen Max Verstappen.

Overmacht van McLaren

Dat betekent dat er toe nu toe slechts drie teams in staat zijn geweest om de snelste ronde te rijden. McLaren deed dat dus negen keer, terwijl Mercedes er twee wist te pakken. Red Bull blijft steken op één snelste ronde, maar dat levert ze dus niets op.