Is een overstap naar Mercedes een te grote uitdaging voor Verstappen?

Max Verstappen wordt al geruime tijd in verband gebracht met een overstap naar het team van Mercedes. Bij Verstappens huidige werkgever Red Bull loopt het momenteel niet op rolletjes, en bij Mercedes hopen ze de superster aan te trekken. Volgens Jenson Button zou een eventuele overstap een enorme uitdaging vormen voor Verstappen.

Verstappen staat nog tot en met 2028 onder contract bij het team van Red Bull. De vraag is echter of hij dit contract gaat uitdienen, want de prestaties van de Oostenrijkse renstal vallen momenteel enorm tegen. In de afgelopen weken werden de verhalen alleen maar luider, en niemand wilde iets bevestigen of ontkennen.

Grote uitdaging

Voormalig Formule 1-coureur Jenson Button stelt dat het een enorme uitdaging gaat worden. Op de Chris Moyles Show op Radio X legde Button dat uit: "Het is best een lastige voor Max, want hij bevindt zich in een positie waarin hij het zo goed doet met Red Bull en ze hebben hem door de jaren heen zo veel gegeven."

"Ze hebben die auto volledig rond hem ontworpen en hij is er echt extreem goed in. Niemand kan hem in die auto evenaren."

'Auto om hem heen gebouwd'

Button trekt die laatste conclusie aan de hand van het feit dat Verstappen al zijn teamgenoten naar huis rijdt: "Ze zitten zó enorm ver van hem af. Hij kwalificeert zich als derde of als vierde, en zijn teamgenoten als achttiende. Als hij naar Mercedes gaat, dan is dat een heel ander verhaal. Die auto zal niet om hem heen zijn gebouwd. Dus, gaat dat wel werken voor hem? Ik weet dat nog niet."

Of Verstappen de overstap echt gaat zetten, is nog niet helemaal duidelijk. Mocht hij de stap naar Brackley gaan zetten, dan neemt hij waarschijnlijk het zitje van George Russell over. De Brit beschikt over een aflopend contract bij Mercedes.