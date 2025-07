'Verstappen duikt onder tijdens vakantie'

Max Verstappen en Toto Wolff zorgden afgelopen weekend voor de nodige onrust onder F1-fans. De boten van beide heren werden gespot voor de kust van Sardinië, en dit resulteerde in een geruchtenstroom. De boot van Verstappen werd door fans op de voet gevolgd, maar het lijkt erop dat dit niet meer mogelijk is.

Verstappen wordt al geruime tijd in verband gebracht met een mogelijke overstap naar het team van Mercedes. In de afgelopen weken wilden Verstappen en Mercedes-teambaas Toto Wolff er weinig over zeggen, maar ze ontkenden ook niets. Het zorgde voor extra verhalen, en afgelopen weekend ging het los op sociale media.

Een aantal fans hadden op maritieme websites gezien dat de boten van Verstappen en Wolff rond dobberden voor de kust van het Italiaanse eiland Sardinië. Ralf Schumacher suggereerde dat ze een kopje koffie gingen drinken, en dit zorgde voor wilde verhalen over mogelijke contractonderhandelingen.

Broodje aap

Op sociale media werden er veel broodje aap-verhalen verspreid. Er werd een nepfoto gedeeld waarop het leek alsof Wolff de privéjet van Verstappen betrad, en er werden foto's van de maritieme radar gedeeld waarbij werd gesteld dat de boten van Wolff en Verstappen naast elkaar lagen. Dit klopte echter ook niet, aangezien een verkeerde boot werd toegeschreven aan Wolff.

Verstappen blijft buiten de schijnwerpers

Verstappens boot 'Unleash the Lion' werd door de fans veelvuldig gevolgd. Of Verstappen zelf aan boord was, was niet helemaal duidelijk. De Nederlander houdt zichzelf regelmatig goed uitzicht, en is bijvoorbeeld ook niet te zien op foto's van zijn vriendin Kelly Piquet.

Tracker staat uit

Het lijkt ook niet meer mogelijk te zijn om de 'Unleash the Lion' te volgen op maritieme trackers. De boot ligt volgens de trackers al een aantal dagen stil in een haven bij Porto Cervo, op webcams is de donkergrijze boot echter niet te zien. Het lijkt er dus op dat Verstappens tracker, voorlopig, is uitgeschakeld.

De boot van Wolff is ook niet langer duidelijk te volgen, en dit is niet vreemd. Men is namelijk niet verplicht om het Automatic Identification System te delen met de hele wereld.

Stroll mengt zich ook in de strijd

Dat Sardinië een prachtig vakantieoord is, blijkt wel uit het feit dat na Ibiza vele bekende en rijke mensen zich begeven naar het Italiaanse eiland. Zo ook Lawrence Stroll, die eerder dit jaar zijn boot 'Faith' in ontvangst nam nadat het Nederlandse bedrijf Feadship uit Hoofddorp klaar was met bouwen. Inmiddels ligt ook de boot van Stroll in de buurt van de havens waar Max Verstappen de afgelopen dagen zich begaf, wat extra olie op het vuur gooit over waar de toekomst van de Nederlander als F1-coureur ligt.