Sainz steunt Russell na hardnekkige geruchten over Verstappen

De toekomst van George Russell bij het team van Mercedes is onzeker. Hij heeft zijn contract nog niet verlengd, terwijl Max Verstappen nadrukkelijk in verband wordt gebracht met zijn zitje. Carlos Sainz kent de situatie van Russell, en toont zijn medeleven.

Russell is bezig met een sterk seizoen in de Formule 1, maar zijn toekomst bij Mercedes is allesbehalve zeker. Door de tegenvallende resultaten van Red Bull, lijkt Max Verstappen na te denken over een vertrek. Bij Mercedes maken ze er geen geheim van dat ze de komst van Verstappen wel zien zitten, en dit zou Russell dan zijn zitje kunnen gaan kosten.

Geen ideale situatie

Carlos Sainz kent de huidige situatie van Russell goed. Vorig jaar leefde hij zelf geruime tijd in onzekerheid over zijn toekomst. Hij leeft mee met Russell, zo laat hij weten in een interview met Talksport Driving: "Als coureur is dit geen ideale situatie. We proberen allemaal te verbergen dat het je beïnvloedt, we proberen niet beïnvloed te worden."

Blijven presteren

Sainz stelt dat Russell ondanks de Verstappen-geruchten wel kan blijven presteren: "Ik geloof er sterk in dat je, net als ik vorig jaar, nog steeds een heel sterk seizoen kunt hebben met al die ruis over je toekomst en rondom je team. Dat blijkt wel uit wat George dit jaar doet en wat ik vorig jaar deed."

Toch moet ook Sainz erkennen dat dit waarschijnlijk geen prettige situatie is voor Russell: "Tegelijkertijd is dit niet ideaal. Het is ruis voor jou, voor je team en voor je engineers en je monteurs."

Wat zijn de opties voor Russell

Russell stelde eerder dat de kans groot is dat hij volgend jaar voor Mercedes rijdt. Mocht de Brit wél zijn zitje verliezen, dan zijn er meerdere opties. Hij zou bijvoorbeeld Verstappens plekje bij Red Bull kunnen innemen, terwijl zijn naam eerder werd genoemd bij Aston Martin.