Waarom werkt Bottas een speciale Mercedes-test af in Jerez?

Valtteri Bottas zit deze week weer achter het stuur van een Formule 1-wagen. Na een aantal runs tijdens het Goodwood Festival of Speed, komt hij deze week ook in actie tijdens een speciale test op Jerez. Wat is de reden van de testdagen van Bottas?

Bottas fungeert dit seizoen als de derde coureur van het team van Mercedes. De populaire Fin staat elk raceweekend naast teambaas Toto Wolff in de pitbox, maar komt tijdens de weekenden amper in actie. Bottas rijdt her en der een paar demorondjes, en filmt vooral grappige filmpjes voor de sociale media van Mercedes. Dat betekent echter niet dat hij de hele week met zijn handen in zijn zakken aan de zijlijn staat.

Bottas moet het dit jaar vooral doen met TPC- en bandentests. Bottas postte gisteravond zelf een foto op sociale media, waarop te zien is dat hij in de pitlane staat van het circuit van Jerez. Hij poseert met een pitbord waarop staat dat hij 113 rondjes heeft gereden. Hij liet ook weten dat hij vandaag weer in actie komt op het Spaanse circuit.

Wat is het nut van deze test?

Bottas rijdt deze week in de Mercedes W14 uit 2023, hiermee voldoet Mercedes aan de regels omtrent een TPC-test. De vraag is nu waarom Mercedes Bottas deze drukke testdagen laat afwerken. GPToday.net heeft begrepen dat het contractueel is vastgelegd dat Bottas dit jaar duizend kilometer moet rijden aan testkilometers.

Voor Bottas dienen deze kilometers meerdere doelen. Zo is het voor de Fin belangrijk om fit te blijven, en moeten deze tests ervoor zorgen dat hij vertrouwd blijft met Formule 1-materiaal. Als er immers iets gebeurt met Andrea Kimi Antonelli of George Russell, dan moet Bottas snel kunnen inspringen.

De toekomst van Bottas

Bottas werd enkele weken geleden ook in verband gebracht met een mogelijk zitje bij Alpine. Wolff bevestigde in Silverstone dat Alpine-kopstuk Flavio Briatore contact had gezocht over Bottas. Mogelijk vervangt hij later dit seizoen de tegenvallende Franco Colapinto bij Alpine.

Het is geen geheim dat Bottas graag een comeback wil maken in de Formule 1. Hij wordt nadrukkelijk in verband gebracht met een zitje bij het team van Cadillac voor 2026. Naast Bottas zouden ook Sergio Perez, Mick Schumacher en Felipe Drugovich in beeld zijn voor een racezitje.