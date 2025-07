Russell volgt Verstappen en schaft peperduur megajacht aan

George Russell heeft in de afgelopen maanden een aantal felle duels uitgevochten met Max Verstappen. Naast de baan gooiden ze regelmatig met verbale modder naar elkaar, maar nu heeft Russell Verstappens voorbeeld gevolgd. Hij heeft namelijk ook een luxueus jacht op de kop getikt.

Russell is bezig met een sterk seizoen in de Formule 1. Hij schreef de Canadese Grand Prix op zijn naam, en hij staat op de vierde plaats in de strijd om de wereldtitel. Zijn toekomst is echter nog niet zeker, omdat hij zijn contract bij Mercedes nog altijd niet verlengd heeft. Zijn zitje wordt in verband gebracht met Verstappen, terwijl Russell zich geen zorgen lijkt te maken.

Peperdure boot

Hij voelt zich goed en heeft zichzelf een opvallend speeltje cadeau gedaan. De Britse Mercedes-coureur heeft namelijk een luxueus jacht op de kop getikt. Het gaat om een Pershing 6X, volgens The Sun heeft dit schip een waarde van zo'n 2,2 miljoen pond.

De Pershing 6X van Russell is zo'n negentien meter lang. De boot heeft een topsnelheid van 48 knopen, en aan boord is er genoeg plaats voor veertien personen. Op Russells boot bevinden zich vier slaapkamers, vier badkamers, een keuken en een uitgebreid dek waar genoeg ruimte is voor ontspanning.

In de voetsporen van Verstappen

Met de aankoop van deze boot treedt Russell in de voetsporen van zijn grote rivaal Max Verstappen. De Nederlander nam begin dit jaar zijn jacht in ontvangst. In het geval van Verstappen gaat het om een 33 meterlange boot met de naam 'Unleash the Lion'. Hoe de boot van Russell heet, is niet bekend. Pershing maakte in een post op X bekend dat Russell de boot had gekocht, maar deelde verder weinig informatie.

Sardinië

In de afgelopen dagen gingen er veel verhalen rond over de toekomst van Russell. Zijn teambaas Toto Wolff werd met zijn jacht gespot voor de kust van Sardinië, waar ook Verstappen ronddobberde. Dit zorgde direct voor veel geruchten, al werd er ontkend dat de twee elkaar hadden gesproken. Verstappen heeft inmiddels de tracker van zijn boot uitgezet.