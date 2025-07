'Vettel moet absoluut niet bij Red Bull aan de slag gaan'

Sebastian Vettel was van 2009 tot en met 2015 de superster van Red Bull. Hij wordt nu gelinkt aan een comeback bij het team, niet als coureur, maar als adviseur. De Duitser wordt gezien als een mogelijke vervanger van Helmut Marko. Oud-coureur Christian Danner vraagt zich af of het een goede keuze is.

Helmut Marko is 82 jaar oud en na het ontslag van Christian Horner is de kans aanwezig dat Red Bull ook opzoek gaat naar een vervanger van Marko. Sebastian Vettel zou zo maar eens een goede kanshebber kunnen zijn.

Einde carrière

Eind 2022 hing Sebastian Vettel zijn helm aan de wilgen, maar heeft al wel aangegeven dat hij een plekje in het management van Red Bull wel ziet zitten. De inmiddels 82-jarige Helmut Marko zou zomaar eens met pensioen willen gaan. Dan is Sebastian Vettel misschien wel de ultieme opvolger van Marko.

Echter is Christian Danner het niet eens met zowel Vettel als Red Bull: "Ik denk niet dat Sebastian hulp kan bieden in deze tumult", vertelt hij aan Sport.de. "Het is een fulltime baan, je kunt er niet even een paar dagen heen gaan om te consulten en zeggen dat je een idee hebt. Je zal 24 uur per dag achter een bureau moeten zitten. Ik geloof niet dat Sebastian dat wil doen."

Geschiedenis

Sebastian Vettel begon bij Red Bull Racing in 2009, daar werd hij tweede en eindigde hij met 11 punten achter Jenson Button. De vier jaar daarna werd de Duitser wereldkampioen met het team van Red Bull. In 2014 liep het echter niet lekker bij Red Bull, en wist Vettel geen race te winnen. Hij vertrok daarna naar Ferrari.

Volgens Danner moet Vettel dus niet de adviseur worden van Red Bull Racing. In totaal heeft Vettel 113 races gereden voor Red Bull waarin hij tot 38 overwinningen en 65 podiums kwam. Hij behaalde in totaal 1577 punten voor het team.