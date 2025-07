Prachtig gebaar: Verstappen adviseert Formule E-kampioen

Het is geen geheim dat Max Verstappen in zijn vrije tijd graag naar autosport kijkt. De Red Bull-coureur volgde afgelopen weekend de ontknoping van het Formule E-seizoen, en stak de uiteindelijke kampioen Oliver Rowland een hart onder de riem.

Verstappen hoefde afgelopen weekend zelf niet te rijden. Dat betekent echter niet dat hij zijn sport de rug toekeert, want hij volgt veel andere klassen. Zo is het geen geheim dat hij graag naar het WEC kijkt en dat hij een bovengemiddelde interesse heeft in GT3-races. Afgelopen weekend kwamen de Formule E-coureurs in actie in Berlijn, en dat wist Verstappen ook.

Steun van Verstappen

Op het circuit op het vliegveld van Tempelhof wist Oliver Rowland de titel te pakken. Na een teleurstellende race op zaterdag had Rowland het lastig, maar hij kreeg steun. Aan Motorsport Week legt hij uit dat Verstappen hem contacteerde: "Hij stuurde me gisteravond een berichtje en zei dat ik mijn rug recht moest houden en dat ik punten moest scoren."

"Dat betekende heel erg veel voor me, want ik was enorm teleurgesteld in mezelf. Het was echt een heel mooi gebaar van hem om me een berichtje te sturen, hij is een geweldige gast."

Vergelijking met Verstappen

Eerder dit jaar besloot Rowlands teamgenoot Sacha Fenestraz hem te vergelijken met Verstappen. Fenestraz stelde dat Rowland op hetzelfde niveau als Verstappen zat, maar daar kan de Brit nu wel om lachen: "Ja, ik ga niet zeggen dat ik een Max Verstappen ben, want ik kom niet eens in de buurt."

Rowland is er vooral trots op dat hij in één adem wordt genoemd met Verstappen: "Ik bedoel, dat ik met hem wordt vergeleken is al een heel erg groot compliment. Maar ik ben er niet zeker van dat ik me op zijn niveau bevind!"

De kans is klein dat Verstappen snel de baan gaat delen met Rowland. De Nederlander lijkt er geen interesse in te hebben om in een Formule E-auto te rijden.