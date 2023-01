Rowland waarschuwt Verstappen: "Je kan hier niet zomaar domineren"

De Formule 1 staat bekend als de koningsklasse van de autosport. In de Formule 1 rijden de coureurs waarvan de meeste worden gezien als de beste van de wereld. Formule E-coureur Oliver Rowland heeft een andere mening. De Brit denkt dat bijvoorbeeld Max Verstappen niet zomaar kan winnen in de elektrische klasse.

Verstappen was afgelopen jaar zeer dominant in de Formule 1. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur won een recordaantal van vijftien Grands Prix en was veel sterker dan zijn concurrenten. Verstappen liet in het verleden al weten dat hij in de toekomst graag zou willen rijden in een andere klassen. De Nederlander heeft zijn pijlen echter meer gericht op de enduranceracerij in plaats van de Formule E.

Domineren

Oliver Rowland rijdt in de Formule E voor Mahindra en de Brit denkt dat zijn klasse over een zeer sterk startveld beschikt. Rowland laat aan Total-Motorsport.com weten dat de F1-coureurs niet zullen domineren in zijn klasse: "Ik denk niet dat een Formule 1-coureur in de Formule E zomaar kan gaan winnen. Ik denk dat Max Verstappen er nu bovenuit steekt met zijn talent en pace. Dat kan je makkelijk zeggen als hij wint. Ik heb andere coureurs zoals Leclerc en Russell ook hoog zitten."

Hoger niveau

Rowland denkt niet dat coureurs als Verstappen, Leclerc en Russell zomaar zouden domineren in de elektrische raceklasse. De Brit denkt zelfs dat de Formule E veel sterker bezet is: "Ze kunnen hier niet zomaar gaan domineren. Ik weet dat want ik heb vroeger tegen ze gereden en ik ken hun niveau dan ook goed. Ik zou zeggen dat de Formule E over het algemeen beter is dan de Formule 1. Ze zijn hier echter altijd welkom."