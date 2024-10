Formule E-coureur weet het zeker: "Rowland net zo goed als Verstappen"

Max Verstappen wordt door veel mensen gezien als één van de beste coureurs van het moment. Sommige coureurs uit andere klassen worden soms met hem vergeleken. Volgens Formule E-coureur Sacha Fenestraz is Oliver Rowland van hetzelfde niveau als Verstappen.

Fenestraz en Rowland waren afgelopen seizoen elkaars teamgenoot bij het team van Nissan in de Formule E. Rowland kende een zeer sterk seizoen, terwijl Fenestraz het moest doen met een plekje in het achterveld. De Franse coureur was echter onder de indruk van de prestaties van zijn teamgenoot Rowland. Hij denkt dat veel mensen dat wel zien, maar dat het grote publiek dit nog niet is opgevallen.

Fenestraz denkt dan ook dat Rowland in staat zou zijn om de degens te kruisen met de beste coureurs van de wereld. De Brit rijdt echter niet in de koningsklasse, al zou hij daar volgens Rowland ook kunnen schitteren. In gesprek met Motorsport.com wijst de Franse coureur naar wereldkampioen Verstappen: "Oliver Rowland is met gemak net zo goed als Verstappen. Hij is ook goede vrienden met Verstappen en dit jaar zei Verstappen tegen hem dat het jammer is dat hij niet in de Formule 1 racet. Hij denkt namelijk dat hij zou worden overschaduwd door Oliver. Mensen in de autosport weten dus wel wat zijn potentieel is."