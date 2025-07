Brundle suggereert dat Verstappen Red Bull heeft beschadigd

Het team van Red Bull Racing ontsloeg vorige week teambaas Christian Horner. Het was een harde dreun, maar volgens Martin Brundle is het geen vreemde beslissing. Brundle stelt dat Horner te gefocust was op Max Verstappen, en dat al zijn teamgenoten 'kapot' zijn gemaakt.

Horner moest na twintig jaar trouwe dienst vertrekken bij Red Bull. Zijn ontslag volgde na een rampzalige eerste seizoenshelft, waarin de focus meer dan ooit op Verstappen lag. Hij begon het seizoen met Liam Lawson als teamgenoot, maar die werd na twee teleurstellende races aan de kant geschoven. Zijn vervanger Yuki Tsunoda weet nu ook niet te schitteren, en worstelt elk weekend met zijn auto.

Geweldige coureurs

Volgens oud-coureur en huidig commentator Martin Brundle is dit een duidelijk probleem. In Sky-podcast 'The F1 Show' legt hij het nadeel van de dominantie van Verstappen uit: "Ze hadden een aantal geweldige coureurs zoals Coulthard, Webber, Vettel en Ricciardo."

"Veel van de geweldige jonge coureurs die vandaag de dag nog steeds rijden, zoals Albon, Sainz en Gasly, zijn in principe kapotgemaakt omdat Max zo ongelooflijk snel is."

Hoofdrol voor Verstappen

Brundle legt uit dat alles binnen Red Bull om Verstappen begon te draaien. Volgens de Britse commentator is dit geen goed teken, en speelde Horner hier ook een rol bij: "Het probleem van Christian was dat hij alle pijlen op Max moest richten. Dat heeft het team volgens mij in zekere mate de nodige schade opgeleverd."

Timing van het ontslag

Brundle laat verder weten dat hij nog altijd volledig verrast is door het ontslag van Horner. De oud-coureur legt deze mening verder uit: "Het is een vreemd moment op dit te doen. Je weet echter niet wat zich allemaal afspeelt achter de schermen. Ik weet wel dat het kamp Verstappen niet blij was met Horner."

Waar de toekomst van Horner ligt, is niet bekend. Hij wordt opgevolgd door Laurent Mekies, die overkomt van Racing Bulls.