Herbert adviseert Mercedes over teamgenoot van Verstappen

Max Verstappen wordt al weken in verband gebracht met een spectaculaire overstap naar het team van Mercedes. Hij zou daar dan het zitje van George Russell moeten overnemen, maar volgens Johnny Herbert zou dat een dom idee zijn. Hij geeft een duidelijk advies aan Toto Wolff.

Verstappen staat nog tot en met 2028 onder contract bij het team van Red Bull Racing. Of hij dat contract volledig gaat uitdienen, is echter nog maar zeer de vraag. De prestaties van Red Bull vallen momenteel flink tegen, en dat zorgt voor frustratie.

Bij Mercedes willen ze niets zeggen over een eventuele komst van Verstappen, al ontkennen ze de verhalen ook niet. Als Verstappen naar Mercedes komt, dan lijkt het erop dat hij het zitje van George Russell gaat overnemen. Hij is bezig met een goed seizoen, maar heeft nog altijd geen contract getekend voor het aankomende seizoen.

Dringend advies

Voormalig Formule 1-coureur en ex-steward Johnny Herbert waarschuwt Mercedes in een interview met EscapistMagazine: "Dat zou niet eerlijk zijn voor George. Hij is nu degene die levert. Andrea Kimi Antonelli zit nog steeds in een leerproces."

"We kunnen natuurlijk ook zeggen dat hij achttien jaar oud is en dat hij tijd nodig heeft, maar Max heeft dat nooit gehad. Lewis heeft dat nooit nodig gehad. Op dit moment doet Kimi het goed, maar hij heeft geen WOW-factor."

Slimme keuze maken

Herbert stelt dan ook dat Mercedes slim moet zijn: "Wie zou jij kiezen voor de toekomst? George is nog altijd jong genoeg om samen te kunnen werken met Max. Ik denk dat dat een samenwerking zou zijn die heel erg goed is voor Mercedes. Ze zouden elkaar tot het uiterste kunnen drijven."

Hamilton & Rosberg

Dat zou kunnen uitmonden in een soort situatie zoals eerder het geval was met Lewis Hamilton en Nico Rosberg. Herbert ziet dat wel zitten: "Het kan een beetje zoals dat worden, maar dat zie ik niet als een probleem. Het is iets positiefs. Kimi straalt nog niet uit dat hij degene is die je wil hebben. Hij heeft misschien wel alle steun van Toto, maar dat zegt niet alles."