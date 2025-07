Complimenten voor Red Bull: "Mekies hij brengt het menselijke element terug"

Laurent Mekies mag zich sinds deze week de teambaas van Red Bull Racing noemen. Hij volgt de ontslagen Christian Horner op, en de verwachtingen zijn direct heel erg hoog. Volgens Ralf Schumacher heeft Red Bull een goede keuze gemaakt, en kan Mekies het menselijke element terugbrengen bij Red Bull.

Mekies is de opvolger van Christian Horner, die twintig jaar de teambaas was van Horner. Na een tegenvallende eerste seizoenshelft en een onrustige periode werd Horner de deur gewezen, en kwam Mekies over van zusterteam Racing Bulls. In Milton Keynes wacht Mekies een zware klus, en zal hij er alles aan moeten doen om de rust weer een beetje terug te brengen bij Red Bull.

Veel ervaring

Volgens oud-coureur en analist Ralf Schumacher heeft Red Bull een goede keus gemaakt. De Duitser laat aan zijn landgenoten van Sky Sports weten hoe hij over Mekies denkt: "Hij is een enorm ervaren man, die heel erg dicht bij de technologie staat. Hij begrijpt de auto en hij heeft veel ervaring opgedaan bij Ferrari, dat ook een topteam is, en hij kent de weg bij Red Bull."

Belangrijk element

Daarnaast denkt Schumacher dat Mekies iets nieuws kan meebrengen naar Red Bull: "Hij heeft ook dat menselijke element dat Red Bull in de laatste tijd een beetje miste. Yuki Tsunoda zal ook heel erg blij zijn met hem, want die zal nu veel meer steun krijgen. Dat is logisch, want ze kennen elkaar heel erg goed."

Goede actie van Red Bull

Schumacher stelt dat Red Bull het goed heeft aangepakt door de teambaas van zusterteam Racing Bulls te promoveren: "Ik denk dat dit een heel erg goede beslissing was. Het laat zien hoe je personeel of zelfs mensen opbouwt in het zusterteam en ze vervolgens opneemt bij het grote team. Mekies is er zeker weten klaar voor en ik denk ook dat hij het geweldig zal doen."