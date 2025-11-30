user icon
Mekies blij met overwinning: "Het komt door de strategie"

Mekies blij met overwinning: "Het komt door de strategie"

Max Verstappen heeft de Grand Prix van Qatar gewonnen en zijn kansen hiermee vergroot in het wereldkampioenschap. Volgend weekend is de laatste race van het seizoen en de achterstand op kampioenschapsleider Lando Norris is nog maar twaalf punten. Red Bull-teambaas Laurent Mekies geniet van de wederkeer van Verstappen.

Volgens Mekies waren het vooral de strategie en de uiteindelijke beslissingen die Red Bull en Verstappen de overwinning opleverden. De Fransman is daarom erg blij met het strategieteam van Red Bull. Na zeven gereden rondes kwam er een safetycar en ging Verstappen, die op dat moment tweede lag, als eerste de pitstraat opzoeken. Beide McLaren-coureurs deden dit niet en dat leverde Verstappen de overwinning op. 

'De strategie was top'

Mekies vertelt aan Viaplay: "Het waren zeker de beslissende zetten. Het is echt weer een geweldige beslissing na zoveel geweldige beslissingen dit jaar van het strategieteam, dus goed gedaan. We hadden dat vandaag nodig. Het tempo was veel hoger dan de rest van het weekend, dus Max heeft laten zien te kunnen strijden tegen McLarens pace."

McLaren ging niet de pit in tijdens de safetycar, maar hoe reageerde Red Bull daarop? "We waren natuurlijk erg verrast dat ze het niet deden. Ik bedoel, de rest van het veld deed het wel. Ik weet zeker dat ze hun redenen hadden. Misschien was het een kwestie van overleg tussen de coureurs, maar we hadden verwacht dat minstens één van hen het zou doen."

Red Bull is zelfverzekerd voor het laatste weekend

"Je moet de race winnen. We bekijken het race voor race en het is maar één race, maar er is geen andere manier dan je gewoon te concentreren op het proberen de auto daar te krijgen. Je hebt gezien hoe moeilijk het is. We hebben gezien hoe we elke dag vechten. We zullen dat in Abu Dhabi opnieuw moeten doen. We zullen proberen Max in posities te brengen om vooraan te vechten. En wat er dan, hopelijk, achter hem gebeurt, hebben we niet in de hand.

Verstappen staat momenteel twaalf punten achter Lando Norris en vier punten boven Oscar Piastri. Mocht Verstappen wereldkampioen willen worden, moet hij de Grand Prix van Abu Dhabi winnen en mag Norris niet hoger dan de vierde plek eindigen. Norris en Verstappen zouden dan op gelijke punten eindigen, maar Verstappen zou wereldkampioen worden door meer overwinningen. Momenteel hebben Piastri, Norris en Verstappen alle drie zeven keer gewonnen dit seizoen.

Reacties (1)

  • reespees

    Posts: 97

    Er is een stukje van de titel afgevallen, volledige titel is:


    Mekies blij met overwinning: "Het komt door de strategie van McLaren"

    • + 0
    • 30 nov 2025 - 22:03

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
800
2
Mercedes
457
3
Red Bull Racing
426
4
Ferrari
382
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
80
8
Haas F1
73
9
Sauber
68
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

