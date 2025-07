'Verstappen beslist vóór zomerstop over overstap naar Mercedes '

Max Verstappen kende afgelopen weekend een lastige race op het circuit van Silverstone. Hij kon zich amper mengen in de strijd om de zege, en de verhalen over zijn toekomst kwamen weer naar boven. Het lijkt erop dat het kamp Verstappen nog voor de zomerstop de knoop gaat doorhakken.

Verstappen zorgde op zaterdag voor veel opluchting bij Red Bull. Op waanzinnige wijze pakte hij de pole position, en het leek erop dat hij de McLarens een beetje kon uitdagen. Op zondag zag alles er echter anders uit, en had Verstappen het zwaar.

Hij behield de leiding bij de start, maar werd al snel ingehaald door Oscar Piastri. Verstappen spinde vervolgens achter de Safety Car, waarna hij een inhaalrace moest rijden. Op de opdrogende baan wist hij zich naar de vijfde plaats te werken, maar dat was niet het gewenste resultaat. De verhalen over zijn toekomst kwamen daarna weer bovendrijven.

Verstappen wordt al geruime tijd in verband gebracht met een overstap naar Mercedes. De Nederlander wilde daar in Silverstone niets over kwijt, maar de geruchtenmolen blijft op volle toeren draaien.

Volgens het Duitse medium F1-Insider voerde Verstappens vader Jos in Silverstone een verhit gesprek met Red Bull-teambaas Christian Horner. Wat er precies werd besproken, is niet helemaal duidelijk. Wat wél duidelijk was, was dat de toon niet bepaald vriendschappelijk was. Het zorgt ervoor dat de geruchten over een mogelijke overstap naar Mercedes blijven bestaan.

Beslissing wordt snel verwacht

F1-Insider stelt dat er veel indicatoren wijzen op een overstap naar het team van Mercedes. Volgens het Duitse medium is het de verwachting dat er voor de zomerstop een beslissing wordt genomen. Ze stellen dat de loyaliteit van Verstappen aan Red Bull onder druk staat, en dat is opvallend.

Verstappen wilde er ook na de Britse Grand Prix niet te veel over kwijt. Toen hij naar zijn toekomst werd gevraagd, kapte hij snel een interview af.