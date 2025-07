"Piastri onder vuur na dubieuze actie tegen Verstappen".

Oscar Piastri zorgde afgelopen weekend op Silverstone voor de nodige onrust. De Australiër voerde een vreemde remactie uit, en dat leverde hem een zware tijdstraf op. Piastri was zich van geen kwaad bewust, maar niet iedereen deelt die mening. Ralf Schumacher is zeer kritisch op de McLaren-coureur.

Piastri verschalkte in de openingsfase van de Britse Grand Prix Verstappen, en hij leek de zege in de tas te hebben. Na een crash van Isack Hadjar kwam de Safety Car voor de tweede keer de baan op, en toen deze verdween mocht Piastri het tempo bepalen.

Hij leek te accelereren, maar drukte toen uit het niets op de rem. Verstappen schrok, maar kon net op tijd uitwijken. De Nederlander haalde daardoor Piastri kort in, en vroeg zich af wat er aan de hand was. De stewards waren niet blij met de actie van Piastri, en ze gaven hem een tijdstraf van tien seconden en twee strafpunten op zijn superlicentie.

Felle kritiek voor Piastri

Piastri was zich na afloop van geen kwaad bewust, en hij kreeg steun van zijn werkgever McLaren. Ze wezen naar het feit dat de Safety Car pas zeer laat naar binnen werd geroepen.

Niet iedereen kan zich vinden in de lezing van McLaren en Piastri. Oud-coureur Ralf Schumacher is bijvoorbeeld zeer kritisch. Bij de Duitse tak van Sky Sports deelt hij zijn analyse: "De straf was zeker verdiend. Hij probeerde het, hij wilde aan Max laten zien dat hij dit ook kan doen. Het was echter te veel. Ik zou niet zeggen dat het een smerige actie was, maar het was in ieder geval niet netjes."

Tweede plaats

Door de actie kon Piastri de zege op zijn buik schrijven. Zijn teamgenoot Lando Norris haalde hem hierdoor in bij de pitstops, waardoor Piastri genoegen moest nemen met de tweede plaats. Hij voert nog wel het wereldkampioenschap aan.