McLaren deelt de waarheid over het bijzondere verzoek van Piastri

Het team van McLaren kende afgelopen weekend een zeer succesvolle Britse Grand Prix. Ze pakten een 1-2tje, maar Oscar Piastri was niet tevreden. Hij kreeg een forse tijdstraf, waarna hij het team verzocht om een teamorder uit te voeren. Andrea Stella reageert nu op dat verzoek.

Piastri leek op het natte circuit van Silverstone op weg te zijn naar een eenvoudige zege. Toen de tweede Safety Car-periode ten einde kwam, deed hij echter iets opmerkelijks. Hij drukte vol op de rem, waardoor Max Verstappen hem moest ontwijken. De stewards gaven Piastri een tijdstraf van tien seconden, waardoor zijn teamgenoot Lando Norris de race kon winnen.

Het verzoek van Piastri

Piastri liet al tijdens de race weten dat hij het niet eens was met de straf. Sterker nog, hij verzocht het team om een teamorder uit te voeren. Zijn vraag om van positie te wisselen met Norris was opvallend, en McLaren gaf dan ook geen groen licht. Na afloop liet Piastri weten dat hij het antwoord al wist op het moment dat hij de vraag stelde.

McLaren had er geen problemen mee

McLaren-teambaas Andrea Stella reageert bij Motorsport.com voor het eerst op het verzoek: "We zeggen altijd tegen onze coureurs dat ze niets moeten opkroppen in hun hoofd tijdens het rijden. Als je ergens een punt van wil maken, een suggestie wil doen of ons iets wil laten weten waar je aan denkt, zeg het dan gewoon."

"Dan evalueren we het met de input van anderen, nemen we een beslissing en komen we weer bij je terug. Wat Oscar deed is precies wat we onze coureurs altijd aanmoedigen om te doen. Hij communiceerde en gaf zijn mening, en die hebben we serieus overwogen."

McLaren liet hun coureurs vrij racen, en dat is precies wat ze elke race doen. Bij de Britse renstal krijgen Norris en Piastri dezelfde kansen, en daar doen ze ook niet geheimzinnig over.