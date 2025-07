Verstappen twijfelt aan FIA: "Vreemd dat Piastri wel een straf kreeg"

De tijdstraf die Oscar Piastri afgelopen weekend ontving zorgde voor de nodige verbazing. Hij kreeg de straf voor een vreemde remactie achter de Safety Car, en dat zorgde voor vragen. Ook Max Verstappen vond er het één en ander van.

Aan het einde van de tweede Safety Car-fase in de Britse Grand Prix deed Piastri iets opvallends. De Australiër ging vol in de remmen, waardoor Verstappen hem moest ontwijken en hem daardoor inhaalde. Verstappen reageerde geschrokken, en de stewards grepen direct streng in.

Russell in Canada

Ze gaven Piastri een tijdstraf van tien seconden en twee strafpunten op zijn superlicentie. Piastri vond dit onterecht, en er ontstond direct een opvallend debat. Veel mensen, waaronder Red Bull-teambaas Christian Horner, vroegen zich af wat het verschil was met de remactie van George Russell in Canada. De Brit deed daar iets soortgelijks maar kreeg geen straf, een protest van Red Bull kon daar niets meer aan veranderen.

Vreemd

Verstappen vond de straf van Piastri te extreem, maar ook hij wees naar de inconsistentie van de FIA. Bij de internationale media legde hij dat standpunt uit: "Ik kwam er pas na de race achter dat hij een straf had gekregen, niemand had me dat tijdens de wedstrijd verteld."

"Het ding is dat dit soort scenario's me nu al een paar keren zijn overkomen. Ik vind het gewoon vreemd dat Oscar nu ineens de eerste coureur is die er een straf van tien seconden voor krijgt."

Wat is het verschil met Russell?

Volgens de stewards drukte Piastri zeer abrupt op de rem, en in dit geval was het een veel extremere remactie dan bij Russell. Als Verstappen de vraag krijgt wat Piastri anders deed dan Russell in Canada, blijft hij opvallend diplomatiek: "Volgens de stewards is dat verschil er duidelijk wel."

Piastri kwam uiteindelijk als tweede over de streep, achter zijn teamgenoot Lando Norris. Verstappen kwam na een spin en een inhaalrace als vijfde over de lijn.