Piastri smeekte om teamorder: "Wist dat het niet ging gebeuren"

Oscar Piastri kende afgelopen weekend een teleurstellende Britse Grand Prix. Hij leek op weg te zijn naar de zege, maar hij kreeg een zware tijdstraf voor een vreemde remactie. Hij deed een opmerkelijk verzoek aan zijn team McLaren, maar achteraf was hij blij dat hier geen gehoor aan werd gegeven.

Piastri haalde in de openingsfase van de race Max Verstappen in, en leek onbedreigd naar de zege te kunnen rijden. Toen de tweede Safety Car-periode ten einde kwam, deed Piastri iets opmerkelijks. Hij trapte vol op de rem, waardoor Verstappen schrok. Hij haalde Piastri in, en klaagde over diens opvallende actie.

Waarom stelde Piastri deze vraag?

De stewards waren er niet blij mee, en ze gaven Piastri een tijdstraf van tien seconden. Hierdoor verspeelde hij zijn koppositie aan zijn teamgenoot Lando Norris. In de slotfase van de race vroeg Piastri aan het team of ze van positie konden wisselen, maar daar gaf men geen gehoor aan. Piastri kreeg te horen dat er geen teamorders waren en dat ze vrij mochten vechten.

Na afloop van de race werd Piastri tijdens de persconferentie gevraagd naar dit verzoek: "Ja. Ik dacht, ik stel de vraag. Ik wist wat het antwoord was voordat ik de vraag stelde. Maar ik wilde gewoon kijken of er een sprankje hoop was. Maar nee, ik wist dat het niet ging gebeuren."

Omslagpunt in de titelstrijd?

Piastri heeft er geen probleem mee, en ziet het ook niet als een omslagpunt in de titelstrijd: "Ik denk niet dat er iets mis mee is. Lando deed niets verkeerd. Ik denk niet dat het heel eerlijk zou zijn geweest als we van positie zouden wisselen, maar ik dacht dat ik de vraag tenminste kon stellen."

"Het verandert niet zoveel voor het kampioenschap. Ik heb het gevoel dat ik vandaag goed werk heb geleverd. Ik heb gedaan wat ik moest doen. Dat is alles wat ik nodig heb, en ik zal deze frustratie gebruiken om later meer races te winnen."