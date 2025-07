Lando Norris raakt gewond aan gezicht tijdens overwinningsfeest

Lando Norris schreef vandaag de Grand Prix van Groot-Brittannië op zijn naam. Na afloop van de race wilde hij een feestje vieren met de aanwezige fans, maar dat ging mis toen er een man van een hek viel. Norris werd geraakt in zijn gezicht, maar leek met de schrik vrij te komen.

Norris maakte vandaag geen fout in de Britse Grand Prix op het regenachtige circuit van Silverstone. Hij hield zijn hoofd koel en slalomde tussen de problemen door. Hij profiteerde van het feit dat zijn teamgenoot Oscar Piastri een tijdstraf van tien seconden kreeg, en wist mede daardoor zijn thuisrace op zijn naam te schrijven.

Feestje loopt verkeerd af

Norris was dolgelukkig, en na afloop vierde hij een feestje met zijn team en met de fans. Op het rechte stuk stonden veel fans, en Norris wilde met hen een feestje gaan vieren, maar toen hij naar de pitmuur liep ging het helemaal mis. Op beelden van Sky Sports is te zien hoe er mensen in het hek hingen, en ze daarna naar beneden vielen.

Dreun op het gezicht

Het hek begaf het, en één van de mensen die in het hek hing raakte Norris in het gezicht. De McLaren-coureur leek in zijn oog en op zijn neus te zijn geraakt, en hij greep direct naar zijn gezicht. De vallende man bood direct zijn excuses aan, en Norris werd direct bij de armen gepakt door werknemers van McLaren.

Norris werd afgevoerd naar de pitlane, maar hij lijkt geen zware verwondingen te hebben opgelopen bij het moment. Wat er precies aan de hand is, is niet helemaal bekend. Als hij een blessure heeft opgelopen, dan komt dat gek genoeg niet slecht uit. De volgende Grand Prix staat namelijk pas op het programma op 27 juli. Het gaat dan om de Belgische Grand Prix, waar direct een sprintrace wordt verreden.

Norris verscheen later in de fanzone met een pleister en een kras op zijn neus. Hij grapte dat hij nu twee littekens op zijn neus heeft. Het gaat dus om slechts kleine verwondingen.