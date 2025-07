Brown zaait twijfel over zware tijdstraf van Piastri

Het team van McLaren kende een droomweekend in Silverstone. Lando Norris en Oscar Piastri kwamen als eerste en tweede over de streep. Toch was er na afloop veel te doen over de straf van Piastri, en Zak Brown had daar wel een mening over.

Piastri leek op weg te zijn naar de zege op het circuit van Silverstone. De Australiër voerde echter een opvallende remactie uit onder de Safety Car. Hierdoor moest Max Verstappen actie ondernemen om een ongeval te vermijden. De stewards waren streng, en vonden dat Piastri gevaarlijk rijgedrag vertoonde. Hij kreeg een tijdstraf van tien seconden en kwam als tweede over de streep.

Werd de Safety Car laat naar binnen geroepen?

McLaren-CEO Brown gaf zijn duidelijk mening bij Sky Sports: "Het leek erop dat de Safety Car vrij laat naar binnen werd geroepen. De leider heeft dan de controle... Ik denk dat Max accelereerde, Oscar remde, en dat liet het er erger uitzien dan het daadwerkelijk was. Op de telemetrie zag het er iets anders uit dan op de televisie. Maar goed, het is wat het is."

Piastri ging vol op de remmen, en voor de stewards bestond er geen twijfel over. Ze vonden dat het een gevaarlijke actie was, en ze gaven hem ook twee strafpunten op zijn superlicentie.

Subjectiviteit

Brown heeft een duidelijke mening over de straf. De Amerikaan probeert dit uit te leggen: "Ik denk dat elke keer als je deze straffen hebt, er een element van subjectiviteit meespeelt. Ik denk dat als ze echt op de rem trappen, je iets van 130-140 Psi hebt. Dus je probeert hier temperatuur in de banden te krijgen, het was ook nog eens nat, en het was best een late call, dit was best close."

McLaren heeft geen protest aangetekend, en ze waren vooral heel erg blij met het 1-2tje op het circuit van Silverstone.