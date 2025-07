FIA verklaart controversiële tijdstraf voor Oscar Piastri

Oscar Piastri kende vandaag een frustrerende Britse Grand Prix. Hij kwam als tweede over de streep, maar had wel een tijdstraf van tien seconden gekregen voor zijn vreemde remactie achter de Safety Car. De stewards verklaren waarom ze tot deze beslissing zijn gekomen.

Piastri leek zonder al te veel problemen de Britse Grand Prix op zijn naam te gaan schrijven. Hij had de koppositie overgenomen van Max Verstappen, en hij was ook veel sneller dan de Nederlandse regerend wereldkampioen. Toen er voor de tweede keer een Safety Car de baan opkwam, deed Piastri iets vreemds.

Veel snelheid verloren

Aan het einde van de Safety Car-periode mocht Piastri als raceleider het tempo bepalen. Hij leek dit op de gebruikelijke, afwachtende wijze te doen, maar drukte ineens op de rem. Verstappen moest hierdoor uitwijken en haalde Piastri in. De Australiër vond niet dat hij iets verkeerd had gedaan, maar daar dachten de stewards anders over. Ze vonden het een gevaarlijke actie, en gaven Piastri een tijdstraf van tien seconden.

De stewards publiceerde na afloop van de race hun redenatie voor de straf. Volgens de stewards remde Piastri tussen bocht veertien en vijftien ineens heel hard af, van 218 kilometer per uur naar 52 kilometer per uur. Hierdoor moest Verstappen aan de kant om ervoor te zorgen dat ze niet crashten.

Ook strafpunten voor Piastri

Volgens de stewards was dit een duidelijke overtreding van Piastri. Ze vonden dat Piastri hier gevaarlijk rijgedrag vertoonde, en dat hij daarmee ook andere coureurs in gevaar wist te brengen. Ze hebben hem dan ook de voorgeschreven tijdstraf van tien seconden gegeven.

Dat is echter niet het enige, want Piastri heeft ook twee strafpunten op zijn superlicentie ontvangen voor zijn actie. Hierdoor staat hij nu in totaal op zes strafpunten. Als een coureur in twaalf maanden tijd twaalf strafpunten weet te behalen, dan volgt er automatisch een schorsing van één raceweekend.