Balende Verstappen leeft mee met Piastri: "Straf is te extreem"

Max Verstappen kwam vandaag op de teleurstellende vijfde plaats over de streep in Silverstone. Hij startte de race op de pole position, maar worstelde met zijn auto. Hij kreeg ook nog te maken met een soort braketest van Oscar Piastri, maar hij vindt de straf die de Australiër daarvoor ontving te streng.

Verstappen behield bij de start van de race de leiding. Hij kon echter niet wegrijden bij Piastri, maar lag bij de tweede Safety Car-fase nog wel op de tweede plaats. De Australische McLaren-coureur remde echter heel hard, waardoor Verstappen hem kort inhaalde. Enkele bochten later spinde de Nederlander, en Piastri kreeg een tijdstraf van tien seconden.

Waardeloze race

Na afloop sprak Verstappen zich uit bij Viaplay: "Het was niet makkelijk. Eigenlijk al vanaf het begin. Ik had geen goede pace. Ik had overstuur, en dan weer onderstuur. De auto was... Ik moest echt het stuur goed vasthouden!"

"Daarna die herstart met die spin. Toen zat ik daarna weer vast in het verkeer. Maar ik had ook niet meer snelheid. Dat is niet goed." Verstappen had amper grip, en de set-up hield hem niet mee. Hij omschreef zijn Grand Prix als een 'waardeloze race'.

Was de straf voor Piastri terecht?

Over het moment met Piastri was hij duidelijk: "Het is me nu al een paar keren overkomen dat mensen dat doen voor mij. Allen ik hoorde pas na de race dat hij een tijdstraf van tien seconden had gekregen. Dat is wel weer heel erg extreem. Maar ja, ik maak de regels niet."

Volgens Verstappen werd zijn spin niet veroorzaakt door het moment met Piastri: "Ik ging gewoon op het gas, en toen gleed de auto weg!" Verstappen staat nog wel derde in het wereldkampioenschap, maar zijn achterstand op de McLarens is voor het tweede weekend op rij enorm gegroeid.