Norris jubelt na waanzinnige thuiszege: "Hier heb ik van gedroomd!"

Lando Norris zorgde vandaag voor een explosie van vreugde op het circuit van Silverstone. De Britse McLaren-coureur schreef zijn thuisrace op zijn naam. Norris overleefde de regen en alle andere chaos die daar bij kwam kijken. Na afloop was de vreugde groot bij Norris.

Norris startte de race op de derde plaats, en leek in eerste instantie niet in aanmerking te komen voor de zege. Max Verstappen en Oscar Piastri kwamen beter weg, maar ze vielen uiteindelijk allebei weg. Verstappen spinde, terwijl Piastri een tijdstraf van tien seconden kreeg voor een remactie onder de Safety Car. Norris kreeg de leiding in zijn schoot geworpen, en mocht juichen.

Droom komt uit

Hij vloog in de armen van zijn monteurs en zijn moeder. Daarna sprak hij met interviewer van dienst Jenson Button: "Dit is prachtig. Dit is alles waar ik van had gedroomd. Dit is wat ik wilde bereiken. Naast een wereldtitel, is dit het mooiste wat je kan bereiken, ik ben er heel erg trots op. Dit is de plek waar het voor mij allemaal is begonnen."

Norris won van de stress

Norris had het zeker niet makkelijk tijdens de race, en daar was hij dan ook heel eerlijk over: "Dit was een geweldige race. Het was heel stressvol, maar de fans hebben het verschil gemaakt vandaag. Ik moet ze er allemaal voor bedanken. Je geheugen wordt een beetje leeg. Alles wat je voor de race bedenkt, moet je echt vergeten. Het belangrijkste is dat je het niet moet verpesten, dat is regel nummer één."

Norris staat nog wel op de tweede plaats in de strijd om het wereldkampioenschap. Hij heeft zijn achterstand op zijn teamgenoot Oscar Piastri wel weten te verkleinen, en in de komende races kan er dus heel erg veel gebeuren. Over twee weken mogen ze weer aan de bak in de Belgische Grand Prix.