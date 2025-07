Piastri twijfelt of hij Verstappen aan kan vallen

Max Verstappen start de Britse Grand Prix vandaag vanaf de pole position. De Nederlander rijdt met een kleine voorvleugel waardoor hij met weinig downforce rijdt. Oscar Piastri start op de tweede plaats, en hij vraagt zich af of hij Verstappen wel kan inhalen.

In de kwalificatie kwam Verstappen verrassend sterk voor de dag. Zijn opvallend kleine achtervleugel speelde een grote rol bij zijn sterke prestatie in de kwalificatie, en het zorgt er ook voor dat zijn concurrenten een goede tactiek moeten verzinnen om de Red Bull-coureur aan te vallen. Oscar Piastri twijfelt er nog een beetje over, en stelt dat ze moeten afwachten tot de race begonnen is.

Kan Piastri Red Bull aanvallen?

Piastri deelt de eerste startrij met Verstappen, en werd in de persconferentie gevraagd of het lastiger wordt om Verstappen in te halen met deze achtervleugel: "Het is lastig om dat nu te zeggen. Ik denk het indrukwekkend is dat ze deze prestaties bij hoge snelheid kunnen leveren, zelfs met weinig downforce, dus we moeten het afwachten."

Piastri weet het nog niet

Bij McLaren rijden ze met een iets andere afstelling, en Piastri hoopt dan ook dat dit voordelig zal werken voor hem: "Natuurlijk hoop ik dat de hogere downforce op een aantal gebieden wat beter gaat werken, maar dat weten we bij de race pas."

"Het is ook interessant met de andere teams, want het is niet zo dat hoe hoger de downforce is, hoe sneller je in de bochten bent. In sommige bochten zijn we namelijk nog steeds langzamer dan Red Bull en dan Max. Dus het wordt niet zo eenvoudig, maar ik denk dat het interessant wordt om te zien."

Piastri heeft zijn McLaren-teamgenoot Lando Norris vlak achter zich staan. Samen kunnen ze de aanval gaan openen op Verstappen, die kan profiteren van mogelijke regenval op het circuit van Silverstone.