Verstappen schrijft Red Bull-geschiedenis met magische pole position

Max Verstappen pakte gisteren op verrassende wijze de pole position op het circuit van Silverstone. De Nederlandse regerend wereldkampioen was tevreden, en schreef direct geschiedenis. Hij evenaarde namelijk een belangrijk Red Bull-record van Sebastian Vettel.

Verstappen reed een ijzersterke kwalificatie op het circuit van Silverstone. De McLarens en de Ferrari's werden gezien als de favorieten voor de pole position, en na een slechte vrijdag hield niemand rekening met een pole voor Verstappen. Hij verraste echter vriend en vijand door wél de pole te pakken, en daarmee heeft hij zich de geschiedenisboekjes ingereden.

Vettel bijgehaald

Verstappens pole op Silverstone was namelijk zijn 44ste pole uit zijn loopbaan, en direct ook zijn 44ste pole voor Red Bull Racing. Hiermee evenaarde hij het record van Vettel, die ook 44 pole positions wist te pakken in dienst van Red Bull Racing. Van 2009 tot en met 2014 was de Duitser actief voor Red Bull, en in die jaren werd hij ook vier keer wereldkampioen.

Alleenheersers bij Red Bull

Verstappen en Vettel staan op eenzame hoogte als het aankomt op pole positions in dienst van Red Bull Racing. Na de twee viervoudig wereldkampioen is Mark Webber de volgende coureur op de lijst, de huidige manager van Oscar Piastri pakte in zijn Red Bull-jaren 13 poles.

Verder zijn er geen coureurs tot dubbele cijfers gekomen qua pole positions in dienst van Red Bull. Sterker nog, er zijn slechts twee andere coureurs geweest die namens Red Bull een pole hebben gepakt. Het gaat hier om Sergio Perez en Daniel Ricciardo die beide drie poles wisten te pakken.

Record op Spa

Verstappen kan over twee weken de 'alleenheerser' worden in dit klassement. Dit moet dan gebeuren op het circuit van Spa-Francorchamps, waar de Belgische Grand Prix wordt verreden. Op de tribunes zullen veel Nederlandse fans zitten, en voor Verstappen zou dit de ideale plek zijn voor het record.