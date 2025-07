Verstappen krijgt cadeau van Antonelli na crash in Oostenrijk

Max Verstappen pakte vandaag de pole position in de kwalificatie op het circuit van Silverstone. De Nederlandse Red Bull-coureur verkeerde na afloop in opperbeste stemming, en hij gaf een opvallend schouderklopje aan Mercedes-coureur Andrea Kimi Antonelli. Volgens Verstappen had hij hem geholpen tijdens de kwalificatie.

Verstappen begon niet als de favoriet aan de kwalificatie op het circuit van Silverstone. De regerend wereldkampioen had een flinke achterstand op de McLarens en de Ferrari's, maar in de kwalificatie draaide hij het helemaal om. Hij reed een magistraal rondje, waardoor hij uiteindelijk 0,103 seconden sneller was dan nummer twee Oscar Piastri.

Antonelli hielp Verstappen

De pole position zorgde voor veel optimisme bij Verstappen. De Nederlander was heel erg tevreden met het resultaat, en dat mocht iedereen weten. Terwijl hij in de mediapen stond te praten met de Italiaanse tak van Sky Sports, zag hij in zijn oogpunt Antonelli komen aanlopen. Hij gaf de Italiaan een paar schouderklopjes, waarna hij zich tot de camera richtte: "Hij heeft me een beetje geholpen! Kimi heeft me een kleine tow gegeven."

Pasta

Het is niet helemaal duidelijk waar Verstappen precies een tow heeft ontvangen, maar het hielp hem in ieder geval wel bij zijn jacht op de pole position. Lachend stelt Verstappen dat ze dan maar een keertje ergens moeten gaan eten: "We zullen een keertje samen pasta gaan eten!"

De gridstraf van Antonelli

Antonelli noteerde in de kwalificatie op het circuit van Silverstone de zevende tijd. Hij moet bijna een halve seconde toegeven op de tijd van Verstappen, en zal morgen niet vanaf deze positie starten. Hij had nog een gridstraf van drie plaatsen openstaan, en zal de race dus vanaf die positie gaan aanvangen.

Antonelli ontving die straf na afloop van de Grand Prix van Oostenrijk van vorige week. Daar reed hij in de openingsronde tegen Verstappen aan, maar die nam hem niets kwalijk. Hun momentje in de mediapen liet zien dat ze het nog steeds uitstekend met elkaar kunnen vinden.