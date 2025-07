Verstappen trots na geweldige pole position: "Mogen zeker niet klagen!"

Max Verstappen zorgde vandaag voor een grote verrassing door de pole position te pakken op het circuit van Silverstone. De Nederlander reed met minder downforce, en dat leek hem te helpen. Na afloop was hij in zin nopjes met het resultaat.

Verstappen werd voorafgaand de kwalificatie zeker niet gezien als de favoriet voor de zege. De Red Bull was in de vrije trainingen duidelijk langzamer dan de McLarens en de Ferrari's, en ook in de eerste delen van de kwalificatie zagen deze auto's er sneller uit. Red Bull had echter een trucje bedacht, en had de auto zo afgesteld waardoor Verstappen minder downforce had.

Hoe kijkt Verstappen naar zijn rondje?

Het leverde Verstappen de pole position op, en daar was hij heel erg blij mee. Na afloop werd hij door Viaplay naar zijn rondje gevraagd: "Wel goed, natuurlijk. We mogen er zeker niet over klagen! Dit hadden we zeker niet verwacht."

Verstappen leek zich ook beter te voelen in de RB21, en daar deed hij niet geheimzinnig over. Hij kreeg de vraag hoeveel beter de auto aanvoelde: "Beter, maar het is ook lastig natuurlijk. We reden ook met minder downforce dan iedereen. Het was niet eenvoudig om de achterkant vast te houden in de snelle bochten, maar ja."

Wat was de sleutel tot het succes?

Het spelletje met de downforce leek de sleutel tot het succes van Verstappen te zijn. De Nederlander wilde dat zelf echter niet zeggen: "Geen idee, het was voor ons in ieder geval de beste optie. Dit helpt ons een beetje. Je wint zo veel tijd op de rechte stukken, maar je verliest ook veel in de bochten."

Grappen en grollen

Verstappen klonk in ieder geval opgewekt. Toen hij werd gevraagd of hij er iets van voelde dat hij met ruim driehonderd kilometer per uur door Copse reed, grapte hij dat je dat alleen merkt als je de muur raakt. Het was een knipoog naar zijn incident uit 2021.