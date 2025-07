Bortoleto eindigt VT3 met opmerkelijke crash

Gabriel Bortoleto is gecrasht tijdens de derde vrije training van Groot-Brittannië. De Braziliaan reed zijn Sauber aan het eind van de sessie het grind in. De coureur raakte de auto kwijt in sector 3 en spinde daarna het gras op.

Hij belandde uiteindelijk met een kapotte ophanging in de grindbak. Wat vreemd is, want hij heeft de muur niet geraakt. De Braziliaan kwam hard op het gras terecht, waardoor de auto begon te stuiteren.

Spin

Gabriel Bortoleto stuurde zijn auto in en raakte hem daarna kwijt. Hij belandde zo hard op het gras, waarna hij over een polletje stuiterde. De Braziliaanse Sauber-coureur raakte in het gras zijn ophanging kwijt en stuiterde daarna de grindbak in. De Braziliaan heeft zelf nergens last van.

Nadat hij de auto kwijt raakte, kwam hij los van de grond. Bij de klap terug op de grond brak de ophanging compleet af en dus kon hij niet meer terugrijden naar de pitstraat. Het team van Sauber heeft nog wat werk te doen voordat de kwalificatie start. De auto moet namelijk gereed zijn voor 16:00 Nederlandse tijd.

Moeizaam weekend

Vorig weekend tijdens de Grand Prix van Oostenrijk kende Bortoleto een mega weekend. De Braziliaan pakte zijn eerste punten door als achtste te eindigen. Echter, hij heeft het in Silverstone heel wat lastiger. Tijdens de eerste vrije training eindigde de Braziliaan als twintigste, maar hij wist zich prima te herpakken in de tweede vrije training. Hij was daar drie tienden sneller dan zijn teamgenoot en eindigde als dertiende.

De zaterdag is tot nu toe niet zo voortreffelijk gegaan. De Braziliaan was snel onderweg, maar crashte dus. Hij sloot de zaterdagtraining af met de zestiende plaats achter zijn teamgenoot. Het team van Sauber moet nog even hard aan de bak voor de kapotte ophanging en dan kan Bortoleto het opnieuw proberen vandaag.