Horner ontkent bizarre beweringen van Perez over Red Bull

Red Bull-teambaas Christian Horner heeft voor het eerst gereageerd op een aantal bijzondere uitspraken van Sergio Perez. De Mexicaan vertrok eind vorig jaar bij Red Bull, en deed enkele weken geleden een boekje open over de situatie binnen het team. Horner kijkt daar iets anders naar.

Perez vertrok eind vorig jaar bij Red Bull na een zeer teleurstellend seizoen. De Mexicaan had een enorme achterstand op Verstappen, en hij heeft nu een soort tussenjaar. Perez werd vervangen door Liam Lawson, die op zijn beurt na twee races aan de kant werd geschoven. Yuki Tsunoda is nu de teamgenoot van Max Verstappen, maar het loopt nog steeds niet goed.

'Red Bull heeft spijt'

Red Bull is bezig met een tegenvallend seizoen, en dat zorgt voor veel kritiek. Perez verscheen een paar weken geleden in een podcast, waar hij zijn mening gaf over de huidige gang van zaken bij Red Bull. Hij stelde daar dat Red Bull diep van binnen spijt heeft dat ze hem hebben laten gaan. Hij suggereerde dat hij dit vanuit een goede bron binnen het team had gehoord.

Perez baalde van het feit dat Red Bull in elkaar is gestort. Hij stelde dat ze een geweldig team hadden, maar dat dit uit elkaar is gevallen. Hij wees ook naar het vertrek van Adrian Newey.

Horner spreekt Perez tegen

Red Bull-teambaas Christian Horner heeft nu voor het eerst gereageerd op de woorden van Perez. Bij Fox Sports Mexico sprak Horner zich uit. Hij ontkent dat Red Bull spijt heeft: "Checo had een heel erg moeilijk einde van het seizoen, als je dat je nog kan herinneren, en we vonden dat het het juiste moment was om een goede samenwerking af te sluiten."

"Hij blijft een goede vriend van het team, iedereen mag hem graag, maar er is geen sprake van spijt dat we niet zijn doorgegaan."