Horner hint op Red Bull-vertrek van Tsunoda

De toekomst van Yuki Tsunoda bij het team van Red Bull Racing is nog altijd onzeker. De Japanner maakt vooralsnog geen goede indruk, en volgens Christian Horner liggen alle opties nog open. Hij sluit zelfs niet uit dat Red Bull eind dit jaar een deurtje verder gaat kijken.

Tsunoda begon aan het seizoen als coureur van Racing Bulls. Door teleurstellende resultaten werd Liam Lawson teruggezet door Red Bull, en kreeg Tsunoda het gedroomde stoeltje naast Max Verstappen. Al snel werd duidelijk dat het geen droom was, maar eerder een nachtmerrie. Tsunoda ploetert in het achterveld, en er wordt sterk getwijfeld aan zijn toekomst bij het team. Hij moet immers gaan presteren.

De talenten van Red Bull

De Japanner wil vol voor zijn kans gaan, maar Red Bull-teambaas Christian Horner klinkt niet heel positief. Tijdens de persconferentie van de FIA op vrijdag werd hij gevraagd naar het tweede Red Bull-zitje: "Natuurlijk, onze prioriteit ligt bij het kijken naar wat we hebben in onze pool van talent."

"Yuki heeft tot en met het eind van het seizoen om te bewijzen dat hij de man is om in de auto te blijven. We hebben ook Isack Hadjar die het goed doet en Liam Lawson is zijn vorm ook aan het terugvinden. Dus in de Red Bull-pool hebben we talent."

Kijken naar andere opties

Opvallend genoeg sluit Horner ook niet uit dat ze buiten de Red Bull-familie op zoek gaan naar een vervanger. "Natuurlijk, je staat altijd open voor wat er daar buiten ligt. We willen de beschikking hebben over de best mogelijke line-up die we maar kunnen hebben voor volgend jaar. We hebben in de afgelopen jaren wel vaker buiten onze eigen pool gekeken. Als we het gevoel hebben dat het nodig is, dan zijn we er zeker niet bang voor om dat weer te gaan doen."