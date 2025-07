Max Verstappen zwaar gefrustreerd: "Dit was geen goede dag"

Max Verstappen kende een teleurstellende vrijdag op het circuit van Silverstone. De Nederlander had in beide vrije trainingen een flinke achterstand op de kop, en dat zorgt voor de nodige frustratie. Verstappen stelt dan ook dat het geen goede dag was.

Verstappen begon de dag met een tegenvallende tiende tijd. De Nederlander moest in zijn Red Bull ruim een halve seconde toegeven op de snelste tijd van Lewis Hamilton. Voor Red Bull was er werk aan de winkel richting de tweede vrije training, maar daar ging het niet veel beter voor de regerend wereldkampioen.

In de tweede vrije training noteerde hij de vijfde tijd, maar zijn achterstand op de kop was nog steeds zeer fors. Ditmaal werd de snelste tijd genoteerd door Lando Norris, en Verstappen moest 0,498 seconden toegeven op de tijd van de McLaren-coureur.

Geen goede dag

Na afloop van de vrije training was Verstappen niet bepaald tevreden met zijn dag. De viervoudig wereldkampioen sprak zich balend uit in zijn review van de dag: "Voor mij persoonlijk wat het geen goede dag. We hadden geen goede balans in de auto en het was in elke bocht moeilijk."

Wind zorgt voor problemen

Bij dit probleem spelen meerdere factoren mee. Eén van die zaken is de natuur: "De wind heeft een grote invloed, maar dat is ook geen excuus, want dat is hetzelfde voor iedereen. Onze auto lijkt er echter wel vrij gevoelig voor. Over het algemeen was het dan ook een matige dag, lastig. We komen snelheid te kort en we gaan wat dingen bekijken om dat te verbeteren."

Tsunoda

Verstappen vormde in de eerste vrije training een duo met het hoog aangeschreven talent Arvid Lindblad. De Brit deed het zeker niet slecht, en daarvoor ontving hij veel complimenten. In de tweede vrije training nam Yuki Tsunoda weer plaats in de auto, en hij was direct veel langzamer dan Verstappen. Hij noteerde de vijftiende tijd.