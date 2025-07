Horner: "Red Bull moet zich voorbereiden op vertrek van Verstappen"

Red Bull-teambaas Christian Horner lijkt zich geen zorgen te maken over een mogelijk vertrek van Max Verstappen. Hij maakte een zelfverzekerde indruk, maar ook Horner weet dat er nooit honderd procent zekerheid kan worden gegeven. Hij stelt dat Red Bull zich moet voorbereiden op een vertrek van Verstappen.

Verstappen werd in de afgelopen weken veelvuldig in verband gebracht met een vertrek bij Red Bull. Zijn naam viel bij Mercedes, en niemand uit het kamp Verstappen lijkt dat te willen ontkennen. Het zorgt voor veel twijfel, maar niet bij Horner. Hij stelde al dat hij zich geen zorgen maakt over een vertrek, en hij kon het niet laten om een sneertje uit te delen naar de concurrentie.

Voorbereiden op vertrek

Toch weet Horner ook wel dat Verstappen niet voor eeuwig voor Red Bull kan blijven rijden. In gesprek met de internationale media was zijn boodschap helder: "Max speelt een sleutelrol bij ons team, en dat doet hij al bijna tien jaar. Het is dus de intentie om daar gewoon mee verder te gaan. Maar op een dag, of dat nu volgend jaar is, of een jaar daarna, komt er een moment waarop er geen Max meer rijdt voor Red Bull."

Investeren in de toekomst

Horner vindt namelijk dat Red Bull niet stil moeten blijven zitten: "Je moet dit altijd in je gedachten houden. Het team moet altijd rond blijven kijken en investeren in de toekomst. Dus hopelijk hoeft dat niet in de komende jaren, maar je weet het nooit. Je investeert altijd in jong talent. Je geeft altijd kansen, zoals we vandaag deden met Arvid Lindblad. Zo kunnen we de volgende generatie eraan zien komen. Eén ding is namelijk wel zeker, in deze business staat niets stil."

Verstappen beschikt over een contract bij Red Bull Racing dat loopt tot en met 2028.