Manager Verstappen wil gesprekken met Mercedes niet ontkennen

Max Verstappen werd in de afgelopen weken veelvuldig in verband gebracht met een overstap naar Mercedes. Niemand wilde iets bekennen of bevestigen, en dat zorgt voor nog meer geruchten. Verstappens manager Raymond Vermeulen reageert nu op de verhalen.

Verstappen staat nog tot en met 2028 onder contract bij het team van Red Bull Racing. De Nederlander is in de afgelopen weken meerdere keren in verband gebracht met een overstap naar Mercedes. Volgens de Italiaanse tak van Sky Sports zou Verstappen zelfs al zijn jawoord hebben gegeven aan Mercedes-teambaas Toto Wolff. In Silverstone hield Verstappen zijn kaken stijf op elkaar over de verhalen.

Focus op Red Bull

Verstappens manager Raymond Vermeulen reageert bij Formule 1 Magazine op de verhalen. Vermeulen stelt dat ze vooral pushen op verbeteringen bij Red Bull: "Daar ligt voor ons de focus. We hebben bij Red Bull een contract en we zijn committed, zoals we dat al elf jaar zijn. We willen nu vooral dat de performance beter wordt. En snel ook. Max wil het beste uit het materiaal halen, maar we beseffen ook dat de titel er niet meer in zit."

Gesprekken met Wolff

Vermeulen begrijpt dat er veel aandacht is voor de contractsituatie van Verstappen. Hij vindt de gesprekken met Wolff niet zo schokkend: "In de Formule 1 praat iedereen met elkaar. Het is logisch dat we ook praten met Toto, zoals het ook logisch is dat we met A, B, C en D praten."

"Dat we af en toe een kop koffie drinken, vind ik niet zo schokkend, maar daar wordt nu een heel mediacircus van gemaakt. Aan de andere kant, dat is nu eenmaal de Formule 1. De ene keer gaat de hype over Norris en Piastri, dan weer over Lewis Hamilton en Ferrari en nu is Max aan de beurt en zijn eventuele exit clausules. Het is een soort snelkookpan, en opeenhoping van berichten en speculaties die in zo'n F1-weekend naar een climax gaan die niet de werkelijkheid is."

Verhalen over clausules

Vermeulen heeft geen idee waar alle verhalen over die clausules vandaan komen: "Ik weet niet precies waar dat vandaan komt, maar het gaat veel over de clausules die rond de zomerperiode wel of niet getriggerd wordt. De vraag is dan nog steeds wat er dan wel of niet gebeurt. Wellicht gebeurt er niets. Dat zou op zich ook niets raars zijn."

"Het is wel vaker gebeurd dat er prestatieclausules getriggerd werden en dat het daarna overwaaide. Maar honderd procent duidelijkheid over volgend jaar kunnen we nu niet geven, nee. Dat kan niemand."