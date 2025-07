Sombere Verstappen schetst doemscenario voor Red Bull

Max Verstappen lijkt weinig vertrouwen te hebben in een sterk resultaat van Red Bull. Het lijkt er volgens hem niet op dat de nieuwe updates voor nieuwe successen gaan zorgen, en hij ziet zijn kansen voor de zomerstop somber in.

Verstappen staat momenteel derde in het wereldkampioenschap, en de kans is klein dat hij daadwerkelijk een gooi kan gaan doen naar de titel. Zijn achterstand op de McLarens is groot, en de papajakleurige bolides zijn ook veel sneller. Verstappen weet dat hij een topdag nodig heeft om McLaren-coureurs Oscar Piastri en Lando Norris te kunnen verslaan.

Stappen zetten

In Silverstone kreeg Verstappen van de internationale media de vraag of de komende updates Red Bull kunnen gaan helpen: "We zullen nog wel wat verbeteren, maar dat gaan de andere teams natuurlijk ook doen. Dus het zal echt niet makkelijk worden om ineens de performance te matchen."

Verbetering zichtbaar, maar McLaren blijft sterk

Volgens Verstappen zijn er wel wat verbeteringen zichtbaar, maar dat betekent niet direct dat ze gaan winnen: "Onze balansproblemen zijn iets minder erg dan vorig jaar. Vooral in bepaalde delen van de bocht zijn we gewoon no wat zwak, en vooral in de langzame bochten zijn we niet sterk."

"Ik denk dat McLaren juist heel erg sterk is in de bochten met medium snelheid, in ieder geval in vergelijking met andere teams, terwijl wij gewoon niet in staat lijken te zijn om dat te matchen."

Weinig vertrouwen voor komende races

Verstappen lijkt geen rekening te houden met een goed resultaat in de komende weken. De Nederlander ziet het somber in voor de race tot en met de zomerstop: "Sommige circuits zullen onze auto waarschijnlijk iets beter liggen, maar met dit gat... Het zal zeker niet genoeg zijn om op basis van pure racepace te winnen, ik denk in ieder geval van niet."