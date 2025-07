Max Verstappen geeft uitleg over mogelijk einde van F1-loopbaan

De toekomst van Max Verstappen is een hot item in de Formule 1-wereld. De Nederlander wordt in verband gebracht met een overstap naar Mercedes, terwijl sommigen ook suggereren dat hij beter een jaartje iets anders kan doen. Daar moet Verstappen zelf niet aandenken.

De kans is klein dat Verstappen dit jaar zijn vijfde wereldtitel gaat pakken in de Formule 1. Hij staat nog wel op de derde plaats in het wereldkampioenschap, maar zijn achterstand op McLaren-coureurs Oscar Piastri en Lando Norris is reusachtig. De tegenvallende prestaties van Red Bull zorgen voor geruchten, en deze week ontploften die in het gezicht van de Oostenrijkse renstal.

Mercedes

Mercedes wordt gezien als de mogelijke nieuwe werkgever van Verstappen. De Italiaanse tak van Sky Sports gooide deze week olie op het vuur, en ze stelden dat Verstappen zijn jawoord had gegeven aan Mercedes-teambaas Toto Wolff. In de paddock op het circuit van Silverstone kreeg Verstappen de kans om dat verhaal te ontkennen, maar dat deed hij niet.

Sabbatical

Volgend seizoen gaan er nieuwe motorische en aerodynamische regels gelden in de Formule 1, en dat zorgt voor nog meer bijzondere verhalen. Een enkeling stelt namelijk dat Verstappen misschien een jaartje moet stoppen, zodat hij kan zien welk team de nieuwe regels het beste onder de knie heeft. Dan zou hij in zijn 'tussenjaar' bijvoorbeeld zijn Le Mans-droom kunnen najagen.

Hoe kijkt Verstappen naar de toekomst?

In Silverstone werd hij door de internationale media naar deze optie gevraagd, en hij reageerde duidelijk: "Nee, nee, nee. Natuurlijk, in de toekomst wil ik andere raceklassen proberen te combineren als het mogelijk is om me erop voor te bereiden. Meer ontdekken naast de Formule 1, wat ik op dit moment natuurlijk al doe met mijn speciale testdagen. Maar ik wil ook gaan racen."

Verstappen doelt op de testdagen die hij afwerkt in GT3-wagens van zijn eigen raceteam. Vorige maand testte hij bijvoorbeeld een Aston Martin op het circuit van Spa-Francorchamps.