Lawson slaat terug naar Brown na bizarre uitspraken over Red Bull

Max Verstappen werd in de afgelopen dagen in verband gebracht met een overstap naar Mercedes. Dit zorgde ervoor dat McLaren-CEO Zak Brown een sneertje uitdeelde, en dat zorgt voor irritatie. Liam Lawson slaat nu hard terug naar de Amerikaan.

Verstappen beschikt over een contract tot en met 2028 bij Red Bull. Er wordt echter sterk getwijfeld of hij dit contract gaat uitdienen, want volgens de huidige geruchtenstroom wil Mercedes hem vastleggen. De Italiaanse tak van Sky Sports stelde op woensdag zelfs dat Verstappen zijn jawoord heeft gegeven aan Mercedes-teambaas Toto Wolff.

McLaren-CEO Zak Brown reageerde tijdens een speciaal McLaren-evenement in Londen op de mogelijke transfer van Verstappen. Lachend stelde Brown dat Red Bull een probleem heeft als Verstappen overstapt naar Mercedes. Hij stelde zelfs dat Red Bull zonder Verstappen slechter zou zijn dan zusterteam Racing Bulls.

Uithaal naar Brown

In Silverstone hebben de eerste coureurs gereageerde op deze situatie. Racing Bulls-coureur Liam Lawson reed begin dit jaar voor Red Bull, en slaat bij de internationale media hard terug naar Brown: "Ik denk niet dat Zak Brown dit echt begrijpt!"

Makkelijk praten

Volgens Lawson staat Brown simpelweg te ver van de zaak af om er echt een mening over te kunnen vormen. De Nieuw-Zeelander reageert zeer fel: "Nou ja, het is makkelijk om iets over bepaalde zaken te zeggen als je er niet direct bij betrokken bent, als je zeg maar buiten het grote plaatje staat. Dus ik denk niet dat hij echt begrijpt hoe het zit."

Ervaringsdeskundige

Lawson weet als geen ander wat het grote verschil is tussen de teams van Red Bull Racing en Racing Bulls. Hij was begin dit jaar nog de teamgenoot van Verstappen, maar werd na teleurstellende resultaten in Australië en China aan de kant geschoven. Hij werd teruggezet naar Racing Bulls, terwijl Lawson de omgekeerde weg behandelde.