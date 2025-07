Oscar Piastri wil wereldtitel van Max Verstappen nog niet uitsluiten

Oscar Piastri is bezig met een ijzersterk seizoen in de Formule 1. De Australische McLaren-coureur voert het wereldkampioenschap aan, en hij lijkt vooral rekening te moeten houden met zijn teamgenoot Lando Norris. Piastri houdt echter nog steeds rekening met Max Verstappen.

Verstappen leek afgelopen weken definitief zijn titeldroom op te geven. In Oostenrijk viel hij in de eerste ronde uit na een crash met Andrea Kimi Antonelli. Verstappen zag hoe Norris en Piastri een 1-2tje pakten, en hij weet dat een vijfde wereldtitel een zware klus gaat worden. Hij staat 61 punten achter op Piastri, en de papajakleurige wagens zijn veel sneller dan zijn Red Bull RB21.

Maakt Verstappen nog kans op de titel?

Piastri houdt echter nog wél rekening met Verstappen. Tijdens een speciaal evenement van McLaren op Trafalgar Square in Londen, legde hij dat uit aan ESPN: "Ik wil Max niet echt uitsluiten. Het gat is nu natuurlijk best groot en de auto is heel competitief."

"Oostenrijk was op een bepaalde manier een aangename verrassing als je kijkt naar hoe competitief we waren. Ik denk dat we wel hadden verwacht dat we sterk zouden zijn, maar niet zó sterk. Al we dit kunnen volhouden, dan is er een grote kans op een tweestrijd."

Piastri weigert zich echter rijk te rekenen: "Nogmaals, het kampioenschap is nog lang. Er zijn nog dertien races te gaan. Het is geen onoverbrugbaar gat, dus ik ga hem echt niet uitsluiten."

Lastige tegenstander

Piastri wordt gevraagd of Verstappen een lastigere tegenstander is dan andere coureurs: "Hij is absoluut een taaie tegenstander. Ik denk dat hij een coureur is die extreem hard racet. Hij verlegt de grenzen in wat acceptabel is. Maar ik denk dat ik ook altijd die lijn probeer te volgen. Ik probeer ook altijd hard te racen, eerlijk, maar hard."

"Uiteindelijk is hij een viervoudig wereldkampioen voor een reden. Eén van die redenen is dat hij heel erg goed is in wiel-aan-wiel-gevechten. Ik heb dit jaar zeker een aantal dingen geleerd. Ik heb me in veel gevallen staande gehouden. In andere gevallen heb ik een paar lessen geleerd. Maar hij is zeker een zware tegenstander. Maar daarom zijn we hier allemaal voor, en daar racen we voor."