Gefocuste Lando Norris wil voor volksfeest in Silverstone gaan zorgen

Lando Norris rijdt dit weekend in Silverstone zijn thuisrace. De McLaren-coureur maakt een reële kans op de zege, maar hij wil vooral genieten. Toch erkent ook Norris dat het een zeer belangrijk weekend gaat worden.

Norris schreef afgelopen weekend in Spielberg de Grand Prix van Oostenrijk op zijn naam. Hij staat nog steeds tweede in het wereldkampioenschap, maar zijn achterstand op zijn teamgenoot Oscar Piastri bedraagt nog maar vijftien WK-punten. Een goede score in Silverstone kan Norris dichterbij brengen, maar dan moet hij geen foutjes maken. Norris is zich hiervan bewust, en hij probeert dan ook gefocust te blijven.

Favoriete weekend

Norris heeft er zin in om te gaan rijden op zijn thuiscircuit. In de preview van McLaren klinkt hij enthousiast: "Het is mijn favoriete weekend van het jaar en het is mijn én McLarens thuisrace. Het is al een speciaal circuit, maar dat ik mijn familie, vrienden, thuisfans en zoveel mensen van het team hier op de tribune heb zitten, telt het naar een hoger niveau."

"Ik ga mijn best doen om even naar de fans te zwaaien als ik langsrijd, vooral naar de fans op mijn eigen Lando-tribune. Ik kijk er erg naar uit, naar al die mensen in de fluorescerende kleuren."

Belangrijk raceweekend

Norris weet ook dat er op sportief vlak genoeg moet gebeuren. De Brit ziet dit raceweekend dan ook als veel meer dan een feestje: "Dit is wederom een belangrijk raceweekend, en het is er eentje waar ik het meeste uit wil halen. Na het resultaat in Oostenrijk, wil ik graag het momentum meenemen naar dit weekend. Ik wil ervoor gaan zorgen dat we onze thuisfans iets gaan geven waar ze voor kunnen gaan juichen."

Voor Norris kan het zijn eerste zege in de Formule 1 op het circuit van Silverstone worden. De laatste keer dat McLaren de Britse Grand Prix wist te winnen, was in 2008. Toen kwam Lewis Hamilton in de regen als winnaar over de streep.