Jos Verstappen hekelt uitspraken van Doornbos over Red Bull-contract Max

De toekomst van Max Verstappen blijft het onderwerp van gesprek in de Formule 1. Er gaan veel geruchten rond over een mogelijke overstap naar Mercedes, en ook Robert Doornbos deed een duit in het zakje. Daar was Jos Verstappen niet zo blij mee.

Verstappen kent een lastig seizoen in de Formule 1. Hij staat momenteel op de derde plaats in de strijd om de wereldtitel, en afgelopen weekend viel hij op een pijnlijke wijze uit in Oostenrijk. De wereldtitel lijkt uit zicht te zijn, en er wordt volop gespeculeerd over zijn toekomst. Hij wordt nadrukkelijk in verband gebracht met een overstap naar Mercedes, maar de exit clausules in zijn contract spelen een belangrijke rol.

Doornbos

Wat de exit clausules precies inhouden, is niet bekend. Oud-coureur en huidig analist Robert Doornbos speculeert er graag over in het Race Café op Ziggo Sport: "Als Red Bull iets meer in de top drie van het constructeurskampioenschap staat, dat weet ik, dan staat die er duizend procent zeker in. Want als een constructeur niet meer kan leveren, kan Max ook niet meer leveren. En Red Bull staat nu vierde bij de constructeurs."

Red Bull heeft tot nu toe 162 WK-punten bij elkaar gereden. Nummer drie Mercedes staat op 209 punten, terwijl McLaren het kampioenschap aanvoert met 417 punten.

Jos Verstappen reageert

Ziggo Sport plaatste het fragment van Doornbos op Instagram, en dat leverde een vrachtlading aan reacties op. Ook Verstappens vader Jos meldde zich in de berichtenbox, en daar was hij niet heel positief: "Doornbos lult als een kip zonder kop." Hij lijkt hiermee te suggereren dat de contractsituatie van zijn zoon er toch iets anders uitziet op het moment.

Verstappen staat momenteel op de derde plaats in het wereldkampioenschap met 155 punten achter zijn naam. De leiding in het kampioenschap is in handen van Oscar Piastri, die nu staat op 216 punten.