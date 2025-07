'Mercedes neemt deze week besluit over rijderskeuze voor 2026'

De toekomst van Max Verstappen is een veelbesproken onderwerp in de Formule 1. De Nederlander staat onder contract bij Red Bull, maar wordt in verband gebracht met een overstap naar Mercedes. Volgens Jack Plooij komt de Duitse renstal aankomend weekend met nieuws.

Verstappen beschikt over een deal tot en met 2028 bij Red Bull. In zijn contract staan wel een aantal exit clausules, maar over de inhoud hiervan is weinig bekend. Verstappen werd in de afgelopen dagen veelvuldig in verband gebracht met een overstap naar het team van Mercedes. Bij de Duitse renstal wilden ze dit niet ontkennen, en dat zorgde voor nog meer verhalen.

Mercedes komt met nieuws

Volgens Ziggo Sport-reporter Jack Plooij komt Mercedes deze week met meer nieuws naar buiten. In de ochtendshow van Radio 538 spreekt Plooij zich uit: "Nou, ik heb iets leuks. Ik heb gisteren gehoord dat tijdens de Grand Prix van Engeland, of vlak voor het weekend, Mercedes bekend gaat maken dat ze de deal met George Russell gaan verlengen."

Dat zou betekenen dat Verstappen niet overstapt naar Mercedes in 2026. Dit zorgt er overigens niet voor dat alle verhalen over de toekomst van Verstappen verdwenen zijn, want zijn naam werd in de afgelopen maanden regelmatig genoemd bij andere teams.

Ook Plooij suggereert dat er meerdere mogelijkheden zijn: "Hij kan blijven en proberen te verbeteren, of natuurlijk naar een ander team. Dat kan bijvoorbeeld een reünie met Adrian Newey zijn bij Aston Martin."

De Britse renstal werd eerder al genoemd als een mogelijkheid voor Verstappen. Hij werkte eerder jarenlang samen met Newey bij Red Bull, en hij kent Aston Martins aanstaande motorpartner Honda ook zeer goed. Daarnaast is het geen geheim dat Aston Martin een gooi wil doen naar het ultieme succes in de Formule 1, en dat de nieuwe regels van 2026 daarbij heel goed van pas kunnen komen.