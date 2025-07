Marko sluit nieuwe rijderswissel bij Red Bull uit: "Slaat nergens op"

Yuki Tsunoda sloeg afgelopen weekend weer een modderfiguur in de Grand Prix van Oostenrijk. De Japanner weet bij Red Bull geen sterke indruk achter te laten, maar hij hoef niet te vrezen voor zijn zitje. Helmut Marko stelt dat dit geen zin heeft.

Tsunoda is sinds de Japanse Grand Prix de teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull. Hij is de vervanger van Liam Lawson, die na teleurstellend prestaties in de Grands Prix van Australië en China aan de kant werd geschoven. Tsunoda doet het nu niet bepaald beter, en er ontstaan dan ook veel vragen over zijn toekomst bij Red Bull.

'Slaat nergens op'

Na zijn desastreuze race in Oostenrijk, namen de twijfels over Tsunoda toe. Red Bull-adviseur Helmut Marko werd er voor de camera van de Duitse tak van Sky Sports naar gevraagd: "Het wisselen van de coureurs slaat nu nergens op."

De juiste beslissing

Volgens Marko was het wisselen van Tsunoda en Lawson wél de juiste beslissing: "Absoluut, want Lawson was helemaal uitgeput. Hij had een paar races nodig om te herstellen, en nu heeft hij prachtig zijn zesde plaats verdedigd tegen Fernando Alonso met een eenstopper."

Lawson begint steeds beter in vorm te raken, maar volgens Marko is het ook niet handig als hij opnieuw de teamgenoot van Max Verstappen wordt: "Hij zou ook niet op zijn voeten blijven staan naast Max."

Tsunoda heeft geen zelfvertrouwen

Marko wijst nu vooral naar Tsunoda: "Yuki mist zelfvertrouwen. We moeten gaan kijken hoe we hem stabiel kunnen krijgen tijdens het weekend, want hij laat het deels wel zien in de vrije trainingen. Hij had die gevaarlijke crash in Imola. Het zijn nu meerdere negatieve momenten geweest, maar de snelheid is er zeker wel. We hebben het gezien in de trainingen, maar de druk staat er wel op, dat zal veranderen."