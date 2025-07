Wolff haalt uit naar Horner na uitspraken over Verstappen

De toekomst van Max Verstappen was afgelopen weekend regelmatig het onderwerp van gesprek. Hij werd regelmatig in verband gebracht met Mercedes, en bij Red Bull werden ze daar helemaal gek van. Mercedes-teambaas Toto Wolff komt nu met een opvallende reactie op uitspraken van zijn Red Bull-concullega Christian Horner.

Verstappen staat bij Red Bull onder contract tot en met 2028, maar toch wordt er getwijfeld aan zijn toekomst bij het team. Hij werd veelvuldig in verband gebracht met een overstap naar Mercedes. Deze geruchten werden weer verspreid door George Russell, die zelf over een aflopend contract bij Mercedes beschikt.

Felle Horner hekelt geruchten

Bij Red Bull werden ze helemaal gek van de verhalen die door Mercedes de wereld in werden gegooid. Red Bull-teambaas Horner probeerde een einde te maken aan de verhalen, en stelde dat Verstappen er behoorlijk geïrriteerd door raakt. Hij wees naar het contract, en stelde dat alles wat nu wordt gezegd pure speculatie is.

Ook Verstappen wees meerdere keren naar zijn contract. Toen hij in Oostenrijk werd gevraagd naar de Mercedes-geruchten, wilde hij echter niets kwijt over zijn toekomst. Dit zorgde dan weer voor nieuwe verhalen.

Opvallende reactie van Wolff

Mercedes-teambaas Toto Wolff wilde mogelijke gesprekken met Verstappen niet ontkennen of bevestigen. Als Wolff bij de Duitse tak van Sky Sports naar de woorden van Horner wordt gevraagd, is hij helder met zijn antwoord: "Natuurlijk weet hij dat er een contract is, er is niemand die daar nog twijfels over heeft. Maar het gaat hier niet alleen om de korte termijn. De lange termijn, daar gaat het ook om."

Wolff gaf eerder in het weekend ook aan dat er in de zomer duidelijkheid komt over het rijdersduo voor komend seizoen. Op dit moment rijden Russell en Andrea Kimi Antonelli voor het team van Mercedes in de Formule 1.