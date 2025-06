Horner hekelt Mercedes-geruchten over Verstappen: "Max raakt geïrriteerd!"

Red Bull-teambaas Christian Horner is helemaal klaar met de geruchtenstroom die is ontstaan over Max Verstappen en Mercedes. De Brit wil dat de verhalen stoppen, en stelt dat zowel Verstappen als George Russell hier gefrustreerd door raken.

De geruchten over een mogelijke overstap van Verstappen naar Mercedes werden door Russell de wereld in geslingerd. De Brit beschikt over een aflopend contract bij Mercedes, en stelde dat het team vast met coureurs van het kaliber van Verstappen in gesprek is.

Mercedes-teambaas Toto Wolff wilde dat vervolgens niet ontkennen. De Oostenrijker deed er zelfs nog een schepje bovenop door te stellen dat het heel normaal is om te kijken wat een viervoudig wereldkampioen in de toekomst gaat doen. Verstappen wilde er zelf niets over kwijt, terwijl Red Bull-teambaas Christian Horner het omschreef als 'ruis'.

Horner ziet irritatie groeien

Horner probeerde na de kwalificatie nogmaals een einde te maken aan de verhalen. Bij Sky Sports reageerde hij fel: "Er is veel rumoer. Ik denk dat Max er behoorlijk geïrriteerd door raakt. We zijn heel duidelijk over het contract dat we met Max hebben tot en met 2028. Alles wat er wordt gezegd is dus pure speculatie. Maar we besteden er niet te veel aandacht aan."

Ook frustratie bij Russell?

Horner wil daarna ook nog iets kwijt over Russell. Volgens hem vindt de Brit dit ook irritant: "Ik kan me voorstellen dat George ook gefrustreerd is. Hij heeft nog geen contract gekregen, en dat is iets tussen hem en zijn team. Wat Max betreft weten we duidelijk waar we aan toe zijn, en dat geldt ook voor Max zelf. Alles is onderhevig aan geruchten. Uiteraard blijft elk contract vertrouwelijk tussen alle betrokken partijen."

Verstappen kende in Oostenrijk een teleurstellende kwalificatie en kwam niet verder dan de zevende tijd. Hij zal een flinke inhaalrace moeten gaan rijden.