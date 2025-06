Marko onthult of Verstappen naar Mercedes kan vertrekken

De toekomst van Max Verstappen is een hot item in de Formule 1-wereld. Hij wordt in verband gebracht met het team van Mercedes. Een speciale clausule in zijn contract bij Red Bull zou een overstap mogelijk kunnen maken. Helmut Marko probeert nu duidelijkheid te geven over de situatie.

Verstappen en Red Bull hebben een onrustig weekend achter de rug. De Nederlander wordt in verband gebracht met een mogelijke overstap naar Mercedes, terwijl het op de baan ook niet lekker liep voor Verstappen. Hij kende een rampzalige kwalificatie, en zijn race zat er al na drie bochten op.

Mercedes doet geheimzinnig

Toch waren de tegenvallende prestaties niet per se het onderwerp van gesprek, want het ging vooral om de geruchten over Mercedes. Deze werden opvallend genoeg aangezwengeld door de mensen bij Mercedes. George Russell heeft nog geen nieuwe deal gesloten, en hij stelde dat dit kwam door mogelijke gesprekken met Verstappen.

Mercedes-teambaas Toto Wolff vond het niet nodig om deze verhalen te ontkennen. Hij stelde dat een transfer voor volgend jaar niet realistisch is, maar liet wel doorschemeren dat er wordt gesproken met het kamp Verstappen. Hierdoor bleven de verhalen bestaan, maar dit zorgde dan weer voor frustratie bij het team van Red Bull. Verstappen beschikt immers over een contract dat loopt tot en met 2028.

Marko geeft duidelijkheid

Red Bull-adviseur Helmut Marko is helemaal klaar met alle geruchten. Bij de Duitse tak van Sky Sports stelde Marko dat Verstappen zijn exit clausules momenteel niet kan activeren: "Er bestaat een contract tot en met 2028. Dat contract bevat exit clausules die natuurlijk gerelateerd zijn aan zijn prestaties."

"Op dit moment bestaat er geen enkele reden om te twijfelen aan het gegeven dat het contract niet zal worden nagekomen."

Wat de exit clausules precies inhouden, is niet helemaal bekend. Eerder werd er gesteld dat Verstappen rond deze periode in de top drie moest staan om bij Red Bull te blijven, maar dat werd daarna ook weer ontkracht.