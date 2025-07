Piastri helemaal klaar met Alpines: "Ze blijven me fucken!"

Oscar Piastri kwam afgelopen weekend in de Grand Prix van Oostenrijk als tweede over de streep. Hij jaagde op de zege, maar hij had flink last van het verkeer. Vooral de Alpines reden hem in de weg, en dat lokte een opvallende sneer bij hem uit.

Piastri duelleerde in de Grand Prix van Oostenrijk om de zege met zijn McLaren-teamgenoot Lando Norris. In de openingsfase van de race leverde dat een aantal fraaie momenten op, maar na de eerste reeks pitstops was het gat groter geworden. In de slotfase moest Piastri de jacht openen, maar hij moest wel door het verkeer heen komen.

Alpines rijden in de weg

Toen hij Alpine-coureur Franco Colapinto op een rondje wilde zetten, ging dat mis. De Argentijn vocht een duel uit met Red Bull-coureur Yuki Tsunoda, en had niet door dat Piastri achter hem reed. Hij duwde de McLaren per ongeluk op het gras, en het moment liep met een sisser af.

Even later reed ook Colapinto's teamgenoot Pierre Gasly in de weg, en dat zorgde voor nog meer frustratie bij Piastri. Op onboardbeelden is te zien dat op het moment dat Piastri Gasly op een rondje zet, hij zich meldt op de boordradio met een vinnig bericht: "Die Alpines krijgen het nog steeds voor elkaar om met me te fucken, zelfs na al die jaren..."

Een opvallende geschiedenis

Dit was een verwijzing naar zijn periode bij Alpine. De Australiër was jarenlang een juniorcoureur van het team, maar belandde in 2022 in een conflict met het team. Ze kondigden hem aan als vervanger van Fernando Alonso, maar Piastri liet weten dat hij helemaal geen contract heeft getekend. Het resulteerde in een enorme rel, en na tussenkomst van een speciale commissie van de FIA maakte Piastri de overstap nar McLaren. Bij de Britse renstal beleeft hij nu veel successen.